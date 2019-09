Seka Aleksić i Veljko Piljikić slave 9 godina braka: U životu je teško sresti srodnu dušu, ali kada je nađeš imaš je zauvek! (foto/video)

Pevačica Seka Aleksić je pre deset godina upoznala momka koji ju je osvojio, koji joj je poklonio svoje srce, a sa kojim uskoro očekuje rođenje drugog sina, koje će uz malenog Jakova njihovu porodicu uvećati za još jednu veliku ljubav.

Seka Aleksić i Veljko Piljikić su se venčali pre devet godina, a njihova ljubavna priča je zaintrigirala javnost.

– Bila sam veoma napadna kad sam videla Veljka… Dopao mi se odmah fizički. Zatvorila sam oči i rekla: “Ovo će biti moj muž”. Osetila sam da je on pravi muškarac za mene – rekla je svojevremeno Seka u jednoj emisiji.

Tako je i bilo. Počeli su da se zabavljaju, a već naredne godine, 2010. su odlučili da ljubav krunišu brakom. Par je organizovao luksuzno venčanje u jednom beogradskom restoranu, a specijalno za njih dvoje stigle su burme iz Švajcarske vredne više desetina hiljada evra. Prstenje je izrađeno od belog zlata i optočeno briljantima. Slavlje je planirano mesecima unazad kako bi se svi gosti zajedno sa mladencima dobro proveli, prenosi Blic.

Novinarima je tom prilikom bio zabanjen ulaz na slavlje i dugo vremena niko nije imao prilike da sazna bilo šta o njihovom venčanju. Seka i Veljko goste su zamolili da na svadbi ne nose belu i roze boju, a postojao je poseban deo za decu, te su čak angažovali i animatore kako bi deca mogla da se igraju sa svojim vršnjacima.

Pevačica je odmah nakon svadbe otkrila i da treme uopšte nije postojalo.

– Kada sam ga upoznala i s njim otpočela vezu, prvi put sam osetila da bih s nekim mogla da živim do kraja života. Bila sam sigurna u svoja osećanja jer je probudio u meni ono što do tada niko nije uspeo. Markantan je i muškarac u svakom smislu te reči. Pored njega čovek ne može da ostane ravnodušan. Jednostavno se osećam sigurno, zaštićeno, ženstveno… Jedva sam čekala da izgovorim “sudbonosno da”. Verujte, ovakav muškarac ne sreće se više puta, već samo jednom u životu. Moj život je pretvorio u bajku. Pažljivo smo planirali našu svadbu i uopšte nismo imali tremu, možda samo pred kraj kada je sve bilo gotovo. Bilo je to, zapravo, pozitivno uzbuđenje – rekla je ona.

Iako je trebalo da putuju na medeni mesec u Dubai i na Tajland, par ga je odložio, a Veljko je suprugu iznenadio putovanjem u Prag, gde su proslavili venčanje. Usledile su godine ljubavi i poštovanja, a najveća želja da postanu roditelji im se ostvarila 2016. godine, kada je Seka nakon višegodišnjih pokušaja da ostane u drugom stanju, rodila sina Jakova.

Danas, ovog 12. septembra, slave devetu godišnjicu braka, a Seka se na Instagramu prisetila tog dana uz reči:

– “Muž i žena treba da budu kao ruke i oči! Kada ruka boli – oči plaču. A kada oči plaču – ruke brišu suze!” Sv. Jovan Zlatousti. Danas nam je 9 godina braka, a 10 godina ljubavi! U životu je teško sresti srodnu dušu, ali kada je nađeš imaš je zauvek! Bogu hvala na svemu, na tome što te imam, na našim dečacima i na ljubavi koju mi pružaš!