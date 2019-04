Sećanja koje ne blede: Miloš Biković se prisetio traumatičnog perioda odrastanja

Miloš Biković punom parom radi i u Rusiji i u Srbiji. Odmor, kaže, u skorijem periodu neće imati, a nije uspeo da predahne ni u Švajcarskoj gde je nedavno bio sa devojkom Barbarom.

– Dve godine nisam se odmorio, tako da mi je jako teško da kažem kako se odmaram i kako je to kada nema stresa. Ipak, siguran sam da ću morati da nađem šest ili deset dana da odem negde i da ugasim telefon. Jeste, bio sam u Švajcarskoj pet dana, ali sam bio i zbog posla. Tako da je to bio poluradni odmor – izjavio je on.



Ovih dana zajedno sa kolegama u svim gradovima u Srbiji promoviše “Balkansku među”, a budući da je i jedan od glavnih glumaca, kao i koproducent filma, kaže da je imao duplo teži posao.

– Kada ste i koproducent i glumac u filmu, onda to iziskuje i dvostruko više snage da se u potpunosti filmu predate i da imate razdeljene ličnosti, da ste ispred kadra jedno, a iza kadra drugo. Obično glumci mogu da se odmore između dva kadra, a kada ste koproducent, onda vas između dva kadra tek čeka posao. Ja u kadru glumim, a onda van kadra prevodim, radim sa glumcima jer reditelj ne govori srpski. Potom radim na nekim nijansama kada je srpski jezik u pitanju. Tako da je to za mene bilo jedno novo iskustvo koje me je, nadam se, obogatilo. Bilo je dosta zahtevnih scena… Brutalnih takođe, kao i fizički i emotivno zahtevnih scena. Sve to nosi ovaj film i zato i jeste bio podvig raditi ga. Ipak, to i jeste zadovoljstvo jer je izazov – priznaje Miloš.



Budući da je “Balkanska međa” ratni film koji govori o preuzimanju aerodroma u Prištini od ruskih vojnih snaga tokom bombardovanja Srbije 1999. godine, evo kakva ga sećanja vežu za jedan od najstrašnijih perioda u novijoj srpskoj istoriji.

– Ja sam 1999. godine imao 11 godina i sećam se neizvesnosti, da smo svi bili u skloništima, straha, sećam se da me probudi detonacija i da se prozori tresu, ujutru ustanete i nalazite se u oblaku dima pošto je bila eksplozija nedaleko od moje zgrade. Sećam se zvuka sirene koji se svima nama kolektivno urezao u pamćenje. Ipak, sećam se i te neke solidarnosti, da su ljudi bili tu jedni za druge, što nam je pomoglo da prođemo kroz te momente – iskren je bio Biković.



Miloš je u Švajcarskoj, gde je boravio sa devojkom Barbarom, imao nesvakidašnja iskustva.

– Leteo sam helikopterom i spuštao se na bobu 170 kilometara na čas,. Nisam ni znao da je to toliko strašno. Kad poželiš da izađeš, već je kasno. Sigurno je da postoji još adrenalinskih stvari koje bih u životu mogao da radim kako bih obogatio svoje iskustvo, što mislim da je za glumca važno – dodaje on.