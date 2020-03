Savo Milošević: Nisam od onih koji povremeno veruju u boga- ili verujete ili ne

Savo Milošević otkriva kako je našao snagu posle velikih porodičnih tragedija

Savo Milošević, nekadašnji fudbalski as Partizana trenutno je trener ovog našeg trofejnog kluba. Iako je u životu postigao mnoge uspehe, od kojih su naveći njegovo troje dece Nikola, Isidora i Boris, doživeo je i velike porodične tragedije. Kako i u čemu čovek posle svih nedaća nađe snagu da stane na noge i nastavi dalje, otkrio je u iskrenom razgovoru za ” Republiku”

– Samo verom u boga. On zna bolje od mene zašto se nešto dešava. Iz mog ugla, sa ovog aspekta ne mogu da shvatim. Ali bog zna zašto je to tako. Nisam od onih koji povremeno veruju u boga. Ili verujete u njega ili ne, rekao je fudbalski as, koji nakon razvoda od supruge Vesne, sa kojom je bio u braku gotovo dvadeset godina, živi sam.

– Trenutno živim sam, tako da imam tu situaciju kad hoću. Kad god je moguće da ostanete sami sa sobom, da popijete kafu, dobro je, nekad ćete u tišini doći do dobrih zaključaka. Iznenađujuće kvalitetno provedeno vreme! A nekad ne morate ni o čemu razmišljati – rekao je pomenuti portal.



– Filozofija me je oduvek privlačila, i danas me zanima. Kada sam odlučio da ostanem u fudbalu, na jedan nov, drugačiji način, veliku pažnju posvetio sam psihologiji i sociologiji, kako bih što bolje razumeo psihu igrača i svoj posao obavljao kvalitetno i odgovorno. Na kraju krajeva, nauka i svakodnevni život neminovno se prepliću.

Iako ga prati glas da nije tipičan fudbaler elokventan i svestran, žali što nije završio školovanje, a kako je svojrevemeno rekao za magazin ” Hello!”, nikada nije kasno da se nadoknadi propušeno

– S obzirom da imam diplomu srednje škole, zvanično sam neobrazovan. Kada je reč o fudbalerima, lako mešamo pojmove. Neobrazovan i neinteligentan su dve kategorije. Činjenica je da fudbal nije profesija uz koju ćete nadograditi svoje genetski date intelektualne potencijale, ali pitanje je šta želite od života. Neobrazovani smo jer pored velikihe obaveza koje imamo teško je završavati školu i fakultet. Opet, nikad nije kasno da se nadoknadi propušteno. To je pitanje lične odluke, a ja sam koristio svaku priliku da čitam. No, pitanje je da li su intelektualni talenti važniji od fizičkih?

Zbog svega što je doživeo na terenu i van njega, razmišljao je da napiše knjigu, ali je od te zamisli odustao

– Prošla mi je kroz glavu ta ideja, ali sam od nje odustao. Pisanje knjige pretpostavlja veliku odgovornost. Da napišem nešto tek da bih napisao, ne želim. Ako bih se jednog dana prihvatio tog zadatka, pažnju bih usmerio na razradu statističkih podataka koji bi mogli da posluže kao stručna literatura nekome ko zaista želi da se bavi fudbalom – rekao je svojevremeno za naš magazin.