Saša Popović: Zeta zasad nemamo na vidiku, pušku na leđa i stražarim

Saša Popović iskreno o svojoj mezimici Aleksandri i budućem zetu, kojeg za sada nema na vidiku

Saša Popović i njegova supruga Suzana Jovanović važe za jedan od najskladnijih brakova sa estrade. Iako su oboje već decenijama u javnom životu, svoju decu ne eksponiraju previše.

Ovu odluku doneli su zajednički i to samo zbog toga što žele da im pruže privatnost.

– Mi se trudimo da ih izolujemo od medija. Kada smo Suzana i ja toliko eksponirani, naša deca neka žive lepo u miru i svojoj privatnosti. Mi smatramo da je to jedan normalan i korektan vid odgoja naše dece – rekao je Saša u intervjuu za “Kurir“, dok je Suzana dodala:

– I sami su se izjasnili apropo toga da ne žele da budu u javnosti, jer ne vode javni život i ne bave se javnim poslom. Žele da imaju svoj intiman, privatan život u krugu prijatelja i tako je najbolje.

Sa osmesima na svojim licima prokomentarisali su i ko je od njih dvoje strožiji roditelj.

– Nekad sam ja stroga, a tata je popustljiv, tako da se igramo ono dobar i loš policajac kada treba – iskrena je Suzana.

Ćerka Aleksandra tatin je centar sveta

S druge strane, Saša priznaje da iako je prema ćerki Aleksandri popustljiv, nije siguran kako će se postaviti prema njenom izabraniku.

– Zeta zasad nemamo na vidiku. Kada ga budemo imali, onda ćemo videti kako ćemo se ponašati. Prema tome, pušku na leđa i stražarim – ističe on, dok njegova lepša polovina dodaje:

– Zavisi dosta i od zeta!

Saša Popović: Nisam kao Nikola iz “Mi nismo anđeli” da imam pušku i da vijam okolo!

Na pitanje da li Saša uopšte u kući ume da podvikne, kroz osmeh je rekao:

– Ja vičem. I sada vičem. Suzana, ima da me poljubiš pred svima!

– Saša uopšte ne viče – nije se složila supruga sa njim.

A za 8. mart stigao je najlepši poklon

Supružnici su odlučili da 8. mart provedu na koncertu Marije Šeriofović, a Popović nije želeo da otkrije čime je Suzanu iznenadio povodom ovog praznika.

– Marija mi je rekla – sram te bilo, šest koncerata, a ni na jednom nisi bio. Uvek sam bio nekako zauzet, a sada sam došao iz dva razloga. Da vidi da sam došao na koncert i da izvedem suprugu za 8. mart. Poklonio sam joj nešto lepo, neću da otkrijem – rekao je Saša, a Suzana je dodala:

– Mi se nikada nismo isticali poklonima u javnosti, nekako volimo da to zadržimo za sebe. To je nešto privatno. To je za krug porodice.

– Između ostalog, poklonio sam joj 21. rođendan – naglasio je Popović.

Njegova supruga istakla je i kako im je naslednica i po američkim zakonima punoletna, te više nemaju obaveze prema njoj.

– Da, to je najlepši poklon. Po američkim zakonima ona postaje punoletna. Nemamo više nikakvih obaveza. Starije dete smo obezbedili tako reći. Danijel ima 32 godine. Ovo mlađe čekamo da završi fakultet i onda će i ona da se osamostali – zaključila je Suzana.