Sara Jo, Slaven Došlo i Miodrag Dragičević ponovo u đačkoj klupi

Glumci Miodrag Dragičević, Slaven Došlo, Miloš Petrović, zatim pevačica Sara Jovanović, kao i popularne Instagram i Youtube zvezde Lea Stanković, Jenni Martin, Milan Maglov i mnogi drugi prisustvovali su jednom zanimljivom gradskom događaju, prilikom kojeg su imali mogućnost da se prisetee školskih dana i polaska u školu.

Kako je nova školska godina počela, a veliki broj đaka se vratio u klupe, Sara, Slaven i Miodrag iskoristili su priliku i prisetili se svojih đačkih dana, otkrivši kako je izgledao njihov prvi dan škole, koji predmeti su im bili omiljeni, kao i da li su bili nestašni tokom školskih dana.

Popularni glumac Slaven Došlo koji je ovog leta vredno radio na serijima “Biser Bojane” i “Vojna akademija” seća se da se veoma radovao prvom danu škole i novim avanturama u koje kreće.

– Vrlo brzo sam shvatio da, ako na početku škole pokažeš inicijativu, onda kasnije možeš da se izvlačiš i ne učestvuješ toliko u školskim aktivnostima. Kad sam upisivao srednju imao sam plan da celo prvo polugodište samo učim i to je bila super odluka jer sam onda zakucao tu svoju poziciju dobrog učenika, kako bih onda mogao da se bavim stvarima koje stvarno volim i koje me zanimaju. Tada je to bila gitara, košarka, karate i engleski – otkrio je glumac.

Vlasnica hitova “Mili, mili”, “Bez sna” i “Nemam vremena za to” osnovnu školu je pohađala u Italiji.

– Kad sam krenula u prvi osnovne još uvek sam živela u Rimu i tamo su postojale uniforme, tako da nisam mogla da budem preterano kreativna i svoja u odabiru garderobe. Zapravo, jedino su patike mogle da daju neki final touch, a nažalost gore je bila uniforma i to plava – ispričala je Sara i dodala da školske dane pamti po društvu sa kojim je i dalje u kontaktu.

Dok je Sara prvog dana škole nosila uniformu, Slaven se seća da je bio obučen u neki kompletić jer kako kaže, mama je obožavala da ga celog obuče u teksas ili jedan žuti duks koji nikako nije voleo, ali pošto je to bio njen modni izbor on je morao da ga nosi. Sa druge strane, talentovani glumac Miodrag Dragičević sam je odabrao svoju kombinaciju za polazak u školu.

– Imao sam na sebi maslinasto zelenu majičicu, pantalone i patike. Nisam se previše opterećivao oko toga. Sećam se da smo drugari i ja bili jako uzbuđeni što polazimo u prvi razred. To mi je jedna od lepših uspomena – rekao je Miodrag i dodao da nikad nije bio nestašno dete već vrlo miran i poslušan.

Kada je reč o školi, Sara i Miodrag imaju nešto zajedničko – ni jedno, ni drugo nisu voleli matematiku i fiziku. Sara je bila više za jezike, pa je tako na kraju i upisala Filološki fakultet, dok je Miodrag više voleo istoriju i geografiju.

Na pitanje po čemu još pamte đačke dane, sve troje su se složili da su to prve simpatije. Sara se seća Pjetra, sa kojim je i dan danas u kontaktu.

– Pjetro je bio divan dečkić. Uglavnom se tada između nas sve svodilo na smešak i na pogled. Sve je bilo vrlo detinjasto i slatko u isto vreme – priča Sara.

Slavenova prva simpatija bila je, kako sam kaže, klasična devojčica princezica.

– Ona je meni tada bila baš preslatka, a kada smo se kasnije videli uopšte mi nije bilo jasno zašto sam bio zaljubljen u nju – ispričao je kroz smeh, a Miodrag je dodao da se prve simpatije seća po prvim leptirićima u stomaku koji su bili baš jaki.

Dolazak na događaj u Grafičku školu ih je na trenutak vratio u detinjstvo. Iako školske dane pamte kao lep period, sve troje se slažu da se ne bi vraćali u te dane.