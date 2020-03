Sanja Marinković proslavila rođendan: Često citiram stihove “Nemam više vremena”

TV lice i autorka emisije “Magazin IN” Sanja Marinković proslavila 46. rođendan

Budući da živimo u doba “ejdžizma” u kome se glorifikuju savršenstva i dozvoljavaju samo mladost i lepota, za mnoge ljude su godine i starenje tabu tema. Posebno ličnostima iz javnog života jer su one konstantno izložene kritikama i sudu javnosti.

Popularna voditeljka Sanja Marinković nikada nije skrivala godine,a svoj 46. rođendan ponosno je proslavila u društvu svojih najbližih. Voditeljka nije propustila da na Instagramu podeli delić slavljeničke atmosfere i sa osmehom na licu je poručila da će zauvek ostati žena koja suviše voli.

Sanja Marinković preživela najtežih 12 sati: Kada me srce zaboli, osmehom se trudim da sakrijem svaku suzu

View this post on Instagram A post shared by Sanja Marinkovic (@sanjamarinkovicofficial) on Mar 2, 2020 at 2:50pm PST



–Mala je ova stranica za sve moje želje, snove i planove ali su iznaneđenje koje su mi tačno u ponoć priredili moji prijatelji (oni od kojih sam se najmanje nadala),poruke koje sam dobila za dvadeset četiri sata na dan mog rođendana , gestovi i pažnja su zaista najlepše opisali sve ono sto je moja mera sreće, ljubavi i očekivanja. Trudiću se da ne izneverim sebe i sa godinama sve češće citiram stihove pesme Desanke Maksimović “Nemam više vremena”, ali ću uprkos novim iskustvima i iskušenjima zauvek ostati žena koja suviše voli , jer ne umem da radim stvari na tuđ način. Nepopravljiva. – poručila je voditeljka koja i u 47. godini može da se pohvali savršenom figurom, a kako često ističe, veliki je pobornik zdravog života i redovnog vežbanja.

Sanja Marinković: Neće život izgubiti smisao ako ne spremimo ručak na vreme i ne operemo sudove!

View this post on Instagram A post shared by Sanja Marinkovic (@sanjamarinkovicofficial) on Apr 26, 2019 at 10:52am PDT



Voditeljka ružičaste televizije trenira od malih nogu, tačnije od šeste godine, kad ju je mama upisala na balet. Danas je jedna od onih žena kojima je teže da prestanu nego da počnu da vežbaju.

Osamdeset odsto uspeha u životu je pojaviti se, govorio je Vudi Alen. Onima koji ne vole da vežbaju a želeli bi uvek kažem da je prerano za odustajanje. Postoje ljudi koji nas inspirišu i koji nas iscrpljuju, obožavam osećaj posle treninga kada sam inspirisana za nove uspehe i iscrpljena radom na sebi

View this post on Instagram A post shared by Sanja Marinkovic (@sanjamarinkovicofficial) on Oct 4, 2019 at 2:44am PDT



– Moje pripreme za more traju već 17 godina, jer od dvehiljadite, kad je to u Srbiji bila misaona imenica, imam ličnog trenera. Počela sam da radim sa Marijom Savić Srećković, a onda sa profesorom dr Dušanom Ilićem sa DIF-a. Nijedno od njih dvoje ne voli sprave. Sa profesorom su to vežbe snage, a sa Marijom one sa elementima pilatesa. Osnova mog vežbanja je istezanje. Redovno idem i na ples kod Ivana Mileusnića, a pred more počnem da se hranim isključivo proteinima – rekla je Sanja svojevremeno za “Gloriju”.