Rodžer Federer se povlači: Razgovarao sam i sa suprugom Mirkom i odlučujem o tome narednih nedelja

Najtrofejniji grend slem šampion svih vremena, švajcarski teniser Rodžer Federer, prvi put je otvoreno govorio o kraju karijere.

On je potvrdio da će igrati do Vimbldona naredne godine, ali će tu verovatno staviti tačku na svoju dvodecenijsku trofejnu sagu na ATP turu.

– Odlučio sam da igram do Vimbldona. Sada sam zauzet razmišljanjem i odlukom da li da igram Tokiju (Olimpijske igre 2020), ali sam već o tome pričao sa svojim timom i pitao ih šta misle. Takođe sam razgovarao i sa suprugom Mirkom i definitivno odlučujem o tome narednih nedelja – rekao je Federer, a javlja Tenis365.

On je rešio da i promeni termin početka priprema za novu sezonu, koju bi želeo da otvori velikim uspesima:

– Obično se trećeg ili četvrtog dana decembra vratim treninzima, tada krenem sa pripremama za novu sezonu. Ali, sada ću to da uradim nešto kasnije. Nije mi mnogo važno da budem 100% spreman za (novo reprezentativno, ali i takmičenje za ATP bodove) ATP kup, već da budem pravi na Australijan openu – rekao je slavni Švajcarac, a prenosi Kurir Sport.

Govorio je za sada najbolji teniser svih vremena i o Novaku Đokoviću.

– Mi smo veoma slični. Važna je stvar da bi uspeo, da moraš da imaš period relaksacije. Naša sezona je naporna, igra se 50-100 mečeva godišnje, nije kao za boksere, koji imaju dve borbe u godinu dana. Zbog toga moraš da budeš opušten i pet minuta pre meča. Ono što je najviše impresionira kod Đokovića je odlučnost kako želi da dobije meč. On kaže sebi „ja ovako igram i to me dovodi do uspeha“. Uz to i ceo njegov proces: kada i kako će da se hrani. Sve mora da bude ispravno. I to strahovito poštujem. On tačno zna kako može da se spremi za određeni trenutak – istakao je Federer.