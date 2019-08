Rene Zelveger o teškim životnim fazama: Bila sam neopisivo tužna

Glumica Rene Zelveger (50), koja je za svoj talentan dobila Oskara, priznala je da ju je loše psihičko stanje prisililo na to da napravi pauzu u karijeri i udalji se od Holivuda. Period u kom je ponovo tražila sebe trajao je punih šest godina.

-Loše sam savetovana. Napravila sam nekolik loših izbora.Bilo je prilično mračno i bila sam neopisivo tužna. Ali ne smatram da je taj period protraćen, jer sam naučila mnogo – pa ispada da mi je to bilo i potrebno, valjda. Naučila sam mnogo o perspektivi i kako moje ponašanje donosi različite posledice, rekla je glumica za najnovije izdanje Red Magazina i otkrila kako se osećala tada.

-Bila sam odsutna neko vreme i, iskreno rečeno, to se desilo zato što nisam brinula o sebi. Osećala sam se kao da ne vodim računa o sebi. I bilo mi je dosadno. Došlo je do tačke u kojoj sam se osećala kao da to nisam ja, kao da posmatram samu sebe iz daljine. Često mi je dolazilo da sebi kažem: Oh, umukni više. I tako sam odlučila da odem. Postanem zanimljiva! Radim nešto drugo!– bila je iskrena glumica.