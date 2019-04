Razvod na čekanju: Megan Foks i Brajan Ostin Grin ipak ostaju zajedno?

Glumica i manekenka Megan Foks i njen suprug Brajan Ostin Grin, s kojim je već devet godina u braku, ipak se neće razvesti.

Zanosna crnka, koja se za Grina udala u junu 2010. kada je imala 24 godine, krajem prošle nedelje potpisala je papire pred sudom u Los Anđelesu kojim je otkazala proceduru razvoda.

Megan i Brajan imali su burnu vezu otkako su se zaljubili na snimanju serije “Hope and Faith”. Oni su se razišli još 2015. nakon brojnih svađa, ali već godinu kasnije pomirili su se i dobili trećeg sina Džurnija.

– Brak je težak. Mislim da je to posao za svakoga. Pojedini ljudi gledaju na razvode i razilaženja kao da je to veliko razočaranje, ali to nije tako. Činjenica da je brak uopšte uspeo je pozitivna. Mi imamo troje neverovatne dece. Imali smo i imamo sjajnu vezu – izjavio je Grin prošle godine u intervjuu za People.

Slavni par nije se oglasio o prekidu razvoda, ali s obzirom na burnu istoriju njihove veze, jasno je kako ova situacija za njih nije ništa strano.