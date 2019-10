Rat žena fudbalera: Supruga Vejna Runija teško optužila najbolju prijateljicu

Supruga legendarnog engleskog fudbalera Vejna Runija, Kolin, šokirala je britansku javnost objavom na svom Instagram profilu. Naime, ona je dugogodišnju prijateljicu optužila za izdaju tvrdeći da je upravo ona odavala medijima njene tajne.



– Već nekoliko godina, osoba koju poznajem pratila je moj privatni nalog na Instagramu i odavala detalje mog privatnog života tabloidu San. Toliko informacija je otišlo tim novinarima, o meni, mojoj porodici i prijateljima, sve bez mog znanja ili dozvole. Nakon dugog pokušavanja da utvrdim o kome je reč, iz više razloga, počela sam da sumnjam na jednu osobu. Kako bih dokazala da je to ona, smislila sam ovu ideju. Blokirala sam sve pratioce tako da ne mogu da vide moje storije, osim tog jednog jedinog naloga. Tokom pet meseci, postavljala sam čitav niz lažnih informacija na storije koje vidi samo jedna osoba, i onda ih sutradan čitala u Sanu. Među njima su priče o odabiru pola bebe, o povratku na TV i poslednja priča o poplavi u podrumu naše nove kuće. Teško mi je bilo da sve to zadržim za sebe, ali sam morala, kako bih konačno imala dokaze da je to ta osoba. Sačuvala sam i skrinšotovala sve originalne storije, na kojima se jasno vidi da ih je pregledala jedna osoba. Ta osoba je Rebeka Vardi – napisala je Kolin,a supruga Džejmija Vardija joj je odmah odgovorila.



– Kao što sam ti rekla u telefonskom razgovoru, samo je trebalo da me pozoveš da me pitaš šta se dešava. Tokom godina, mnogi ljudi su imali pristup mom nalogu, i nedavno sam shvatila da izgleda pratim mnoge ljude koje ni ne poznajem. Draga si mi, Kolin, nikada tako nešto ne bih uradila. Nemam ništa od toga da prodajem priče o tebi, meni novac ne treba. Jako me je uznemirilo što si ovo uradila, sada kada sam u poodmakloj trudnoći –napisala je Rebeka.