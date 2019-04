Ranjena duša Vlatka Stefanovskog: Nakon odlaska supruge nisam izdao novi album

Muzičar Vlatko Stefanovski pre dve godine ostao je bez voljene supruge Gordane, ali je smogao snage da nastavi dalje i utehu pronalazi u muzici.

Ipak, Vlatko Stefanovski priznaje da iako mu inspiracije ne manjka nakon smrti supruge nije ušao u studio da snima nove numere.

– Život oko mene je inspiracija. Uglavnom inspiraciju dobijem ujutro, dok me nije razvukao dan. Koristim taj jutarnji mir, skuvam kafu i zgrabim gitaru u ruke. To je čudan proces. Nakon odlaska supruge nisam izdao novi album, a kad se to dogodi, videćemo kome sam posvetio koju pesmu na njemu – rekao je muzičar za 24sata.hr.