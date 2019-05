Rajan Rejnolds je najplaćeniji glumac, šokiraće vas kad čujete koliko zarađuje

Amerikanac Rajan Rejnolds najplaćeniji je glumac u 2019. godini, objavio je uticajni američki filmski časopis “Varajeti”.

Na listi najplaćenijih, za filmove koji će imati premijere ove ili do sredine sledeće godine, tek na petom mestu nalazi se jedna glumica – Emili Blant, sa 13 miliona dolara, za nastavak horora “Mesto tišine 2” (A Quiet place 2).



Varajeti navodi da Netfliks, izgleda, trenutno isplaćuje najviše honorare, a plate su veće jer nema opcije podele dobiti, a i platforma se uglavnom oslanja na pretplatu.

Napominje se da neki imaju bogatije ugovore, jer ne samo da igraju u tom filmu, već su i producenti, kao što je slučaj sa Margo Robi.

Lista najplaćenijih glumaca i glumica izgleda ovako:

1. Rajan Renolds – 27 miliona dolara, Six Underground/Netflix

2. Dvejn Džonson – 20 miliona dolara, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw/Universal (2. avgusta 2019)

Robert Dauni Džunior – 20 miliona dolara, The Voyage of Doctor Dolittle/Universal (17. januara 2020)

3. Vil Smit – 17 miliona dolara, Bad Boys for Life/Sony (17. januara 2020)

4. Tom Kruz – 14 miliona dolara, Top Gun-Maverick/Paramount (26. juna 2020)

5. Emili Blant – 13 miliona dolara, A Quiet place 2/Paramount (15. maja 2020)

Džejson Stetam – 13 miliona dolara, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw/Universal (2. avgust 2019)

6. Bred Pit – 10 miliona dolara, Once Upon a Time in Hollywood/Sony (26. jula 2019)

Gal Gado – 10 miliona dolara, Wonder Woman 1984/Warner Bros. (5. juna 2020)

Leonardo di Kaprio – 10 miliona dolara, Once Upon a Time in Hollywood/Sony (26. jula 2019)

7. Margo Robi – 9 do 10 miliona dolara, Birds of prey/Warner Bros. (7. februara 2020)

8. Idris Elba – 8 miliona dolara, Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw/Universal (2. avgusta 2019)

Ben Aflek – 8 miliona dolara, Triple Frontier/Netflix (15. marta 2019)

9. Kristen Stjuart – 7 miliona dolara, Charlie’s Angels/Sony (15. novembra 2019)

10. Martin Lorens – 6 miliona dolara, Bad Boys For Life/Sony (17. januara 2020)

11. Hoakin Feniks – 4,5 miliona dolara, Joker/Warner Bros. (4. oktobra 2019)

12. Džesika Čestejn – 2,5 miliona dolara, IT: Chapter 2/Warner Bros. (6. septembra 2019)