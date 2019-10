Rajan Rejnolds i Hju Džekmen ratuju, ali zbog ovoga ćete poželeti da se borba nikada ne završi! (video)

Dva sjajna glumca, ali i prijatelja, Rajan Rejnolds i Hju Džekmen vode bitku već dugo putem društvenih mreža, a sve je počelo onog momenta kada je Hju izabrao drugi put i nije želeo da se ponovo vrati ulozi Logana.

Rajan je postao Dedpul, još jedan od voljenih antiheroja iz sjajne Marvelove plejade likova, a njegov prijatelj nije hteo da nastavi franšizu i ponovo uskoči u ulogu Volverina, koja bi im omogućila da se susretnu u kadru nekog zajedničkog filma…

I dok Hju Džekmen ima svoj šou “The greatest Showman”, nastupa, pleše i peva… Rajan je čekao Hjuov rođendan, 12. oktobar, i u prvom minutu mu je poslao video na Tviter. Ovakvu rođendansku čestitku malo ko bi zaboravio, mada je nejasno za šta Rajan okrivljuje Hjua ovoga puta.

– Prvo sam posmislio – Uh, moraću da se izvinim, ali onda… – poručio je Hju, a vi pogledajte kako mu je Rajan čestitao rođendan i šta je poručio na kraju!

Njihove prepiske i “rat” na društvenim mrežama su urnebesne i svi jedva čekaju novu objavu, tako da niko ne želi da se ova borba završi…

At first I thought – Ugh, now I actually have to apologize. But then … @VancityReynolds pic.twitter.com/uBAOiLCPfx

— Hugh Jackman (@RealHughJackman) October 13, 2019