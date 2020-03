Rada Đurić napušta RTS: Uzbuđena sam, novu emisiju ću voditi iz karantina

Rada Đurić mnoge je iznenadila, ali u isto vreme i oduševila, jer ćemo je od sada gledati na televiziji Nova S, pošto je odlučila da napusti Radio televiziju Srbije

Dugogodišnja novinarka i jedno od najprepoznatljivijih TV lica RTS-a Rada Đurić više nije deo tima Javnog servisa.

Ona je odlučila da svoju profesionalnu karijeru nastavi na televiziji “Nova S” gde će svojim talentom, znanjem i iskustvom doprineti stvaranju novih formata i obogaćivanju programske šeme, saopštila je United Media.

U početku, Radu ćemo imati priliku da gledamo u popodnevnom programu “Među nama” dok je Nataša Miljković pristala da pomogne kolegama sa informativnog kanala “N1″.

Rada Đurić: Verujem da nam se sve događa sa nekim razlogom

– Hvala mojim dragim kolegama sa RTS-a, a pre svega gledaocima koji veruju u mene svih ovih godina. Trudiću se da na Novoj ostanem stara, zato što verujem, možda kao nikad do sada, da je tako malo važno gde smo ako ne znamo ko smo. Jer, ako ne zaboravimo ko smo, onda smo uvek tamo gde i treba da budemo. Ostanimo pametni, pristojni i kod kuće. Vidimo se uskoro – poručuje Rada, piše portal nova.rs.

Rada Đurić prva emisija iz karantina

Radu Đurić ćemo, zbog poštovanja mera propisane samoizolacije po dolasku iz Amerike, u naredne dve nedelje uključivati preko video linka. Tj ona će svoju emisiju raditi iz karantina.

– Ne brinem zbog toga, uzbuđena sam. Prvih nekoliko emisija ću voditi online, iz izolacije. To je za mene veliki izazov. Ja sam stasavala, rasla i porasla, ako sam uopšte i porasla, u jednoj kući za koju i sada smatram da je kuća koja mora da postoji. Ja sam RTS tako ozbiljno razumela, oduvek i zauvek mora da štiti javni interes. Radila sam sve što je u mojoj moći i mom znanju da zaštitim javni interes – iskreno je rekla Radaza Nova.rs i dodala:

– Ne mislim da to menjam sada, ni profesionalno ni lično – za to se opredelite još u vreme kada ne znate šta ćete biti. Još ako odete na studije, pa rešite da se bavite novinarstvom, onda je izbor zaštita javnog interesa. Što se mene tiče, promeniće se jedino dugme na daljinskom upravljaču. Moj odnos prema poslu, ljudima i kolegama, neće se promeniti. U dobrom smo društvu na Nova S, to će razumeti i ljudi koji me budu gledali.

Pregovori o prelasku sa RTS-a započeti su još pre pandemije

Njena odluka da napusti RTS i pridruži se sjajnom timu “Nova S” televizije, nije se desilo tek tako, već je odluku donela iz srca. To je učinila mnogo pre proglašenja vanrednog stanja i pandemije koronavirusa.

Rada Đurić: Ponosna sam što moja deca imaju dušu jer se ona ne kupuje i ne prodaje

– Počelo je pre svega ovoga, jer se svet sada deli na pre i posle korone. Završilo se sada. Nadam se da će korona prestati mojim prelaskom na Nova S, ali mislim da sam optimista malo više nego što treba – mada to nije loše. Optimista mi piše u ličnoj karti kao srednje ime. Sve je na kraju kako sam i napisala u saopštenju. Ne bih umela ništa ni da dodam više. Verujem da se čovek uvek nađe u pravom trenutku na pravom mestu i u pravu vreme. Volela bih da to bude i sa svim drugim ljudima kao što je sa mnom – zaključuje Rada Đurić.