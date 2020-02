Prva fotografija ćerkice Marine Tadić (foto)

Prva fotografija ćerkice Marine Tadić oduševila je sve njene pratioce

Pevačica Marina Tadić (36) pre nešto više od dve nedelje porodila se i na svet donela ćerku Veru.

Marina je jedva čekala da nas svet dođe njena mezimica, čime je ostvarila i svoju najveću životnu želju da postane mama.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Marina Tadic (@marinatadic_official) дана 8. Јан 2020. у 11:11 PST

Iako ne voli da priča mnogo o svom privatnom životu, Marina je odlučila da sa pratiocima podeli Verinu prvu fotografiju. A ona nije mogla da bude slađa.

Malena Verina stopala, stala su na pola maminog toplog dlana.

Jednom rečju – ljubav!

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Marina Tadic (@marinatadic_official) дана 16. Феб 2020. у 3:22 PST

Marina Tadić – Mama sebi rađa najbolju drugaricu

Pevačica je saznavši da će roditi ćerku bila oduševljena. Ona je tada u intervjuu za “Scenu” priznala da njenoj sreći nema kraja.

– Očekujemo ćerku. Bitno je da je dete živo i zdravo, nije bitno da li je dečak ili devojčica. Svi kažu da je devojčica za mamu. Mama sebi rađa najbolju drugaricu. Tako da se ja nadam da će tako biti i sa mnom – rekla je presrećna Marina, koja je iskreno priznala da ne uživa u potpunosti u trudnoći.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram @rodisenalepom ❤️ @djdjokovic Објава коју дели Marina Tadic (@marinatadic_official) дана 8. Дец 2019. у 11:35 PST

– Teško podnosim trudnoću. Ne znam, možda je to tako jer sam u ovim godinama. Možda zato što još nisam iskusila to stanje, tako da mi je teško u smislu tih fizičkih stvari, imam i bolove u leđima. Petnaest godina stojim na štiklama svako veče, pa mislim da je i takav način života uticao na ove probleme. Iako sam trenirala i trudila se da zdravo živim, jednostavno sve je to uticalo na ovo sad, mada možda i ta moja građa i konstitucija imaju neki udeo u svemu, ali ja to onako muški podnosim – rekla je krajem prošle godine Marina.

Ona je tada prvi put progovorila i o svom emotivnom partneru, Verinom tati, koji je ugledni beogradski advokat.

– Nisam ga krila, nego on nije čovek iz javnog života i nije nikad želeo da se slika. Ja takođe ne želim da potenciram njegovo javno pojavljivanje jer znam koliko je meni teško kad hoću da se opustim sa svojim prijateljima i onda uvek neka tenzija. Tako da je njemu ovo strahovito – iskrena je pevačica.