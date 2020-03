Nedostaju njen osmeh, lepota i energija: Prošlo je 10 dugih godina od ubistva Ksenije Pajčin

Od ubistva Ksenija Pajčin prošla je čitava jedna decenija, ali njene pesme, lepota i osmeh kojim je plenila i dalje žive

Na današnji dan, pre tačno 10 godina, Srbiju i region potresla je vest o smrti jedne od najlepših pevačica sa ovih prostora Ksenije Pajčin. Nakon velike svađe koju su imali u njenom stanu na Voždovcu, Kseniju je ubio hicem iz pištolja njen dečko Filip Kapisoda, koji je zatim izvršio samoubistvo.

Atraktivna plesačica, potom i pevačica, ostala je upamćena kao jedna od najprivlačnijih Srpkinja, a tragična smrt načinila je od nje neku vrstu mita.

Ksenija Pajčin oduvek je važila za jednu od najintrigantnijih javnih ličnosti, a priče iz njenog života punile su stranice žute štampe. Njen odnos sa Filipom bio je buran i ukratko bi se mogao opisati “od ljubavi do mržnje”. Međutim, niko nije mogao da predvidi da će se njihova ljubavna priča završiti kobno.

Ksenija je rođena 3. decembra 1977. godine u Beogradu, odrastala je na Banovom brdu gde je pohađala osnovnu školu. Posle razvoda roditelja odselila sa sa majkom Ljubicom na Voždovac, u stan u kome ju je 16. marta 2010. ubio njen tadašnji, deset godina mlađi dečko, crnogorski maneken Filip Kapisoda.

Poslednji intervju Ksenije Pajčin kao da je slutio na kraj

Samo 48 sati pre nego što će tragično nastradati, pevačica je gostovala u emisiji “Ništa za sakriti”, koja je bila zabavnog karaktera. Tada niko nije mogao da sluti da će dve porodice, nakon dva dana, biti zavijene u crno. Ona je tada pričala o Filipu i rekla da je i dalje u emotivnoj vezi sa njim. U jednom momentu u studio je ušao upravo on, i priredio joj romantični gest.

Naime, on joj je doneo cveće i poljubio je pa potom otišao iza kamere.

– U ljubavi sam strastvena, ali nisam posesivna, romantična ili ljubomorna. Po prirodi nisam manipulator, osim ako mi to neko ne dozvoli, ali ne volim mnogo da pričam. Ako me voli, sve će shvatiti. Kada raskidam, kažem dečku da je majmunčina i da me ostavi na miru jer ne mogu da ga podnesem. Šalu na stranu, ja sam dugo u ovom poslu i uvek je bilo momaka koji se bore za nešto, a ni sami ne znaju za šta… Muškarcima je uvek smetalo to što sam svoja. To najviše smeta u bilo kom odnosu, zato treba imati prave ljude uz sebe. Generalno, mnogo patim i veoma sam emotivna – ogolila je dušu svojevremeno Ksenija pred novinarima.

Погледајте ову објаву у апликацији Instagram Објава коју дели Ksenija Pajcin Official (@xenia.pajcin) дана 21. Феб 2020. у 6:14 PST

Mnogi i dalje prepričavaju njeno mišljenje o braku i tome koliko je ona bila protivnik ove institucije.

– Ne podnosim lažne priče o braku, naročito od kada sam prešla tridesetu. Smatram da bi bračni partneri trebalo da budu iskreni jedno prema drugom, ali pre svega moraju da budu prijatelji. Očevidac sam negativnog bračnog recepta jer su se moji roditelji razveli kada sam imala četrnaest godina. Posebno mučno bilo je tokom sudskog procesa koji je trajao godinama. I taj osećaj uporedila bih sa postepenim lomljenjem srca kada bilo koga od nas napusti neko veoma blizak. Sve je to u meni ostavilo gorak ukus i neizbrisiv trag. Pitala sam se da li sam ja negde pogrešila pa mama i tata dalje nisu mogli zajedno – iskreno je govorila Ksenija .

Ona je tom prilikom priznala i da čezne za muškarcem koji će joj biti životni saputnik.