Princ Čarls pozitivan na koronavirus

Princ Čarls testiran je na koronavirus i rezultat je pokazao da je pozitivan

Samo dva dana od kako je u Bakingemsku palatu stigao koronavirus, rezultati testiranja pokazali su je princ Čarls (71) pozitivan, piše britanski “Hello!”.

U zvaničnom saopštenju koje je danas izdato sa britanskog dvora, navodi se:

– Princ od Velsa, je testiran na koronavirus i rezultat je pokazao da je on pozitivan na COVID -19. On za sada ima samo neke blage simptome, ali se oseća dobro. Poslednjih nekoliko dana on je bio u svom domu i radio od kuće, uobičajeno.

Za razliku od princa Čarlsa, rezultati testiranja njegove supruge Kamile za sada su drugačiji.

– I supruga princa Čarlsa testirana je, ali njeni rezultati su negativni i pokazuju da ona nije zaražena virusom. Prema napomenama lekara, Čarls i Kamila trenutno se nalaze u samoizolaciji u njihovom domu u Škotskoj – dodaje se u saopštenju i naglašava:

– Nije moguće precizno utvrditi od koga je princ Čarls dobio virus, jer je prethodnih nedelja imao veliki broj angažovanja, koja su podrazumevala i veliki broj ljudi.

Za sada dva člana kraljevske porodice pozitivna na COVID – 19

Virus Korona pre dva dana stigao je i zvanično u Bakingemsku palatu, a prema pisanju medija za sada su zaraženi princ Čarls i princ Albert od Monaka (62 ).

Osoblje u u čuvenoj palatai testiralo se na koronavirus i jedna osoba je pozitivna na COVID-19.

A da bi panika bila veća, sve to dešavalo se dok je kraljica Elizabeta II (93) još uvek bila tu.

Naime, kada je videla da se stanje u čitavoj zemlji prilično menja i da je sve više obolelih, Elizabeta je donela odluku da napusti dvor. Ona je spakovala samo najosnovnije i na duži period preselila se 40 km od Londona, u svoj dvorac Vindzor. Ipak, panika u britanskoj kraljevskoj porodici je na vrhuncu.

Jedan od pomoćnika, koji je zaposlen na dvoru razboleo se. I početkom prošle nedelje izvršeno je testiranje na virus Korona. Test je bio pozitivan, a to je bio glavni razlog da kraljica napusti dvor, prenosi “The Sun”.

– Pomoćnik je saznao da je pozitivan na COVID-19 pre nego što je kraljica otišla u Vindzor. Bakingemska palata ima čak 500 članova osoblja. Pa je kao i na svakom radnom mestu bilo nezamislivo da se neće pojaviti nikada niko ko je oboleo – rekao je izvor britanskom časopisu.

Svakom članu osoblja kraljevske posluge s kojim je zaraženi pomoćnik stupio u kontakt naređeno je da pod obavezno bude u samoizolaciji.

Za sada se ne zna podatak da li je ta osoba bila u blizini kraljice u periodu kada je ona bila tu.

Odluka da Elizabeta napusti palatu, javnost i nije posebno iznenadila. Jer, kraljica u svom obraćanju naciji saopštila da odlaže nekoliko javnih nastupa narednih nedelja zbog pandemije novog virusa.