Preminuo Igor Pervić: Napustio nas je u 52. godini posle duge bolesti

Naš poznati glumac Igor Pervić preminuo je u 52. godini jutros u 8.30 u svom stanu, nakon duge bolesti.

Od zlatnog dečka domaće kinematografije, Igor Pervić je brzo postao neko čije se ime, nažalost, povezuje sa teškim drogama. Prva se od njega oprostila bivša devojka Jovana Petrović.

“Moja ljubav”, kratko je napisala uz zajedničku fotografiju.

Igor je glumio u mnogim filmovima kao što su “Crni bombarder”, “Lajanje na zvezde”, “Bure baruta”, “Sivi dom” i poznatim serijama “Ranjenik”, “Vuk Karadžić”, a prvi put se pojavio na javnoj sceni sa samo 7 godina.

On je rođen u Beogradu 29. oktobra 1967. godine, a i sam je priznao kako je počeo da uzima drogu.

“Jedna devojka, pokoj joj duši, koja je sada mrtva… Ja sam bio strašno zaljubljen u nju… Imao sam motor, “tomos automatik”, tad sam imao nekih 17 godina. To je tada bilo ne možeš da zamisliš, imati taj motor. I ja je stavim na motor i ona mi kaže: “Ajde, vozi me na Novi Beograd, imam nešto hitno tamo da završim”. Ja vidim njoj nešto nije dobro, a ja tada stvarno nisam ništa znao o teškim drogama. Došli smo do zgrade i ona me pošalje na treći sprat. Za nju sam bio spreman sve da uradim. Nađemo se mi na trećem spratu i ona poslaže sve “rekvizite”, ja gledam zapanjeno šta to ona tamo krčka… I stavi ona meni špric, a ja sam se igle bojao kao groma. I ja naravno da bih tu devojku očarao, onako mlad i glup, kažem hajde. Okrenem glavu na drugu stranu i ona mi to uradi. Nije jedan dan prošao, ja sam se ponovo… To. Nikad nisam uzimao na nos. U početku nam nije trebalo mnogo para, ali kasnije”, pričao je Igor.

Potom je upoznao svoju veliku ljubav, pesnikinju i književnicu Jasminu Holbus, koja mu je pomogla da prebrodi težak period.

Davne 1992. godine beogradska štampa je za glumca Igora Pervića pisala da se „dečaci češljaju kao on, pevaju i sviraju kao njegova grupa ’Duh Nibor’ (Robin Hud)”. Imao je 24. godine i bio je idol mladih. Mnogi filmski kritičari, kao i javnost, govorili su da će biti sjajan glumac kada se kao tinejdžer probio na filmsko platno. Nažalost, ličnim izborom, munjevitom brzinom njegovo ime počeli su da povezuju sa teškim drogama.

Neosporni talenat za umetnost nasledio je od majke Lidije Pilipenko, primabalerine Narodnog pozorišta u Beogradu, kao i od oca Muharema Pervića, filmskog kritičara. Bezbrižno detinjstvo Igora Pervića naglo je prekinuo razvod dva priznata umetnika i od tog momenta počinje da odrasta uz očuha Mišu, a beg od teških trenutaka pronalazi u školskom dvorištu gde je tada tek počela ekspanizija “duvanja lepka”.

– Da nije bilo njega ne znam da li bih ikada prošao gimnaziju i upisao Akademiju. Čovek je bio kao da sam mu iz oka ispao – izjavio je Igor i počeo da opisuje trenutak kada je jedan drug iz škole njegovim roditeljima rekao da njihovo dete “duva lepak”.

– Doveo sam očuha do ludila, hteo je da me udari, to je bilo iz ljubavi. U tom trenutku sam počeo da vičem “ti nisi moj otac, nemaš prava da me biješ”. Posle toga sam pobegao iz kuće, pošto su me zatvorili u sobu i posklanjali svu garderobu. Stanovao sam na prvom sparatu starogradnje, to je kao treći sprat novogradnje i onda sam u pidžami na pruge izašao na prozor i spustio se na noktima niz zid i bos izašao. Otišao sam na Kalemegdan, a jutarnji polivači ulica su pomislil da sam pobegao iz ludnice. Bio sam dete, imao sam četrnaest godina. Sećam se, legao sam na klupu i gledao reku. To su tako pomešana osećanja koja vam prolaze kroz glavu, gotovo nikada se neću vratiti kući, moj se život sa roditeljima završava, a nastaviću da se bavim drogom i sve tako – ispričao je glumac prilikom gostovanja u emisiji Vanje Bulića.

– Majka me je nalazila u strašnim stanjima. Dotle je dolazilo da bi me ona stavila u kola i dala mi pare za drogu jer više nije mogla da me gleda. Nisam imao više gde da se ubodem – iskreno je opisao Pervić kako su izgledali najteži trenuci kada majka Lidija nije znala šta da uradi.