Premijera: Željko Samardžić objavio prelepu baladu koja se čekala godinama

Željko Samardžić poznat je po sjajnim pesmama koje publika godinama voli i peva. Čini se da skoro svaka Željkova numera u rekordnom roku postane hit. Ali, nekako su balade ono što sve dame obožavaju u repertoaru poznatog pevača.

“Grlica”, “Ko da ženu nikad nisam video”, “Anđele moj”, samo su neke od pesama koje se mogu svrstati u sam top Željkovog repertoara.

– Muzika me nikada ne umara. Ona je obavezan sastojak svakog mog dobrog dana. More me odmara i leči od svakojakih stresova ovog posla – rekao je Željko za “Hello!”.