Premijera: Anastasija Ražnatović objavila novu pesmu

Anastasija Ražnatović odlučila je da svoje fanove, u ovim teškim danima izolacije, obraduje novom pesmom i spotom, koje je pripremila pre izvesnog vremena

Iako je na snazi vanredno stanje i većina nas je u svojim domovima, pevačica Anastasija Ražnatović, odlučila je da svima malo ulepša atmosferu.

Ona je objavila novu pesmu pod nazivom “Volim te”, a pre izvesnog vremena završila je i snimanje spota.

Više od šest meseci Anastasija je radila na svom prvom albumu, a ovo je druga pesma koju je do sada objavila. Za potrebe spota Anastasija je odabrala atraktivnog manekena Simona Cipollonija koji kroz ljubavnu priču koju nosi ova pesma zajedno sa pevačicom prikazuje zanimljivu ljubavnu dramu.

– Ova pesma je jedna od onih pesama u kojoj svaka žena koja je bila nesrećna u ljubavi može da se pronađe. Žene koje jako vole, ali su u isto vreme vrlo dostojanstvene i ne prezaju da prekinu bilo šta što ih čini tužnim. Mislim da je melodija hitična i da je Darko uradio super posao. Radujem se što je tek početak albuma, a reakcije su već predivne – kaže Anastasija.

Ona dodaje i da je ceo projekat iznela sama:

– Bilo je potrebno određeno vreme da bi sve ispalo onako kako sam zamislila. Mnoge stvari nisu išle u moju korist.. Nekoliko puta sam pomerala snimanja spota, nakon čega su se konstantno stvarali problemi oko brojnih stvari na koje nisam mogla da utičem. Sreća me je poslužila, te sam uspela da sve završim.

Iza muzičkog spota stoji mladi reditelj Ljubba koji je do sada radio na velikom broju uspešnih projekata koji su oduševili mnoge.

I ovog puta, kao i za numeru, “Savršen par” Anastasija je sama pisala tekst. Zajedno sa njom na tome su radili Milan Radulović Laća i Benjamin Krnetić.

A numera je danas, konačno, i ugledala svetlost dana.

Za samo sat vremena, snimak je videlo više od 80.000 ljudi, a pozitivni komentari su već počeli da se nižu.

Uživajte…

Anastasija Ražnatović neće duet sa mamom

Iako je krenula stopama svoje mame, Svetlane Cece Ražnatović, Anastasija navodi da za sada nema u planu da njih dve snime i duet.

– Neće biti nekih iznenađenja, prosto želim da taj prvi album budem samo ja, da budem potpuno fokusirana na solo karijeru. Da se predstavim publici kao svoja. Ali u budućnosti što da ne, ja sam otvorena za saradnju – kroz osmeh je nedavno rekla Anastasija za “pink.rs”.

Anastasija sebe još uvek ne vidi pred oltarom

Kako je je već duže vreme u emotivnoj vezi sa Đorđem Kuljićem, nameće se pitanje da li je Anastasija spremna i da stane pred oltar.

Specijalni poklon za dragog: Anastasija Ražnatović blistala na rođendanskoj proslavi dečka Đorđa Kuljića (video)

– Da, to me većina ljudi pita kada me sretnu posle ove svadbe – da li sam sledeća. Svakako da planiram jednog dana da stanem na ludi kamen, ali smatram da još nije vreme za to. Nigde mi se ne žuri, smatram za sebe da sam i dalje mlada. Kada bude bilo suđeno, desiće se – kaže Anastasija koja već četiri godine ne traži džeparac od mame.

Anastasija Ražnatović u odelu Biljane Tipsarević – jednostavno, a savršeno!

– Već sigurno četiri godine samu sebe izdržavam, tako da nisam uopšte tražila novac od majke. Veoma mi je drago i ponosna sam na to. Težila sam da budem samostalna i to se ostvarilo. Najviše zarađujem od Instagrama i godišnjih ugovora – objasnila je nedavno Anastasija u emisiji “Lično, nezvanično” gostujući kod voditelja Filipa Čukanovića.