Predviđali su joj debakl, ali su pogrešili: Madona oborila još jedan svetski rekord

Madona je definitivno neuništiva. Prosečna cena ulaznica za njenenastupe u sklopu turneje “Madam Iks“ je 310 dolara, čime je najpopularnija pevačica oborila novi svetski rekord.

Kada je kraljica popa predstavila nekoliko singlova sa aktuelnog albuma i najavila 11. koncertnu turneju, isključivo po pozorištima u Americi i Evropi, kritičari su rekli da je to njen definitivan pad i da više nikada neće moći da vrati staru slavu.

I sama Madona je izjavila da ovaj put neće da juri novac, kao ranije kada je zarađivala po 300 i 400 miliona dolara od turneja (MDNA i “Sticky & Sweet Tour“), već da joj je cilj da s publikom uspostavi intiman odnos. Zato je odabrala pozorišta, gde je bina blizu sedišta, a prostor mali, što znatno poboljšava akustiku. Svi su poverovali u te njene reči, dok Bilbord nije objavio prve rezultate koji se tiču zarade od turneje.

Prema njihovim pouzdanim procenama, kraljica popa će od ove turneje zaraditi oko 80 miliona dolara, i to za 90 nastupa. Dosad je održala 16 nastupa u operi “BAM Hauard Gilman“, gde je prodala ukupno 30.969 ulaznica, odnosno oko 2.000 po koncertu, a od toga je profitirala sa 9.600.000 dolara. Prostom matematikom dolazi se do zaključka da je prosečna cena karte za Madonine nastupe čak 310 dolara (kreću se u rasponu od 50 do 757 dolara). Ovo je apsolutni rekord, ne samo kada je ona u pitanju već uopšte cela muzička industrija, jer su dosad najskuplje ulaznice (270 dolara) prodavali Bijonse i Džej Zi zajedno, piše Kurir.