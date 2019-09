Potresna ispovest Gruovog prijatelja: Bili smo presrećni kao deca, dan je bio prelep ali vetar nije

Jedan sasvim običan dan sa prijateljima sa kojima je delio strast prema ekstremnim sportovima repera Dalibora Andonova Grua koštao je života. Nastradao je tokom vožnje kajta,a u trenutku nesreće sa njim je bio prijatelj Aleksa Mašić, koji je pokušao da mu spasi život.

– Na početku je sve bilo divno, krenuli smo od Lida gde smo uhvatili malo vetra. Išlo je sve lepo i vozili smo dva do tri sata. Zatim je pao vetar i svemu je bilo kraj. Hteli smo da uđemo u čamac jer se sve završavalo, svoj kajt sam spustio, a potom ušao u čamac. Došli smo do Grua, a on nam je rekao: “Uzmite mi dasku”, jer je ostala dalje od njega, nekih 10 do 15 metara. Krenuli smo čamcem do daske i uzeli smo je. U tom trenutku naišla je oluja i drugi pravac vetra, potpuno drugi. Najjači vetar koji sam video u toku vožnje za sve ove godine i upravo taj nalet ga je odneo brzinom od 40-70 kilometara na sat – rekao je Aleksa za “Blic” i ispričao da uprkos tome što su vozili brz čamac 20 sekundi nisu mogli da dođu do njega.

-Čim smo videli, posle pet sekundi krenuli smo prema njemu, vetar ga je nosio tom brzinom da narednih 20 sekundi nismo mogli da dođemo do njega. 20 sekundi ga je vetar udarao o vodu, dva do tri puta. Između 300 i 500 metara je leteo u dalj. Toliko je brzo išao da čamcem nismo mogli da stignemo ni njega ni kajt. Videli smo da se kajt otkačio i da više nije vezan. Gledali smo gde je i pronašli smo ga. To je sve trajalo 30-ak sekundi jer smo imali brz čamac- rekao je Aleksa i dodao da nisu ni slutili da bi mogla da se dogodi ovakva tragedija.

Dalibor Andonov Gru biće sahranjen na groblju Orlovača. Kako se navodi, neutešna porodica i prijatelji poginulog repera na večni počinak ispratiće u četvrtak u 14.30 časova, a komemoracija će se održati u sredu, 11. septembra 2019. godine u Donjoj sali Doma omladine Beograda (ul. Makedonska 22), sa početkom u 12.00 časova.

– Sve je izgledalo prelepo, bili smo kao mala deca. Presrećni. Bacali smo koske jedan drugome, skakali, pokazivali ko može više da skoči. Prelep dan, ali vetar nije bio lep i konstantno je već duvao u naletima, ali je nama bio dovoljan za lepu vožnju. Želeli smo što pre da krenemo, nismo silazili sa daske sigurno dva sata. Gru je to radio 20 godina, kao malo dete je bio kada počeo sa vožnjom – zaključio je Aleksa u razgovoru za “Blic”.

Na društvenim mrežama pojavila se fotografija na kojoj se vidi koliko su uživali u danu.

– “Bio je dan, dan kao svaki drugi dan, seli smo u kola sve je bilo kao san”. Bila mi je čast da je u našoj grupi za kajt neko ko mi je idol iz detinjstva i čovek koji daje primer kako se uživa u životu. Nismo ni slutili da će se divan dan pretvoriti u noćnu moru. U sekundi se sve okrenulo, reagovali smo najbolje moguće, dali sve od sebe, ali sudbina je bila jača od naše volje. Počivaj u miru, legendo – napisao je prijatelj tragično nastradalog repera.

Gru je iza sebe ostavio suprugu Danicu i sinove, Vuka i Relju.