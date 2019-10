Potresna ispovest Dee Đurđević : Držala sam otvorene oči kako bih mamu i Mladena videla poslednji put

Dok nas život ne suoči sa teškom situacijom ni sami nismo svesni koliko snage imamo u sebi. Voditeljka Dea Đurđević je svoju snagu spoznala na težak način kada je u februaru ove godine doživela saobraćajnu nesreću na putu do posla. Zadobila je povrede opasne po život, zbog čega je imala više od 20 operacija, a sada je prvi put govorila o tome kako se osećala u trenucima kada je mislila da neće preživeti

-Nisam se pomerala jer su to osnovna pravila prve pomoći koje znam. Trudila sam se da ostanem budna jer sam se uplašila smrti, mislim da se svako od nas plaši da umre i ne daj Bože da budete u takvoj situaciji. Znala sam da ako imam unutrašnja krvarenja da možda neću preživeti, držala sam oči otvorene kako bih videla mamu i Mlađu, jer sam želela da ih vidim poslednji put. Oko mene je bilo mnogo ljudi, uglavnom su izašli iz autobusa ili su se tu našli i nemo su me posmatrali. Niko nije prišao da mi pomogne, svi su gledali, verovatno su i oni bili začuđeni onim što vide. Sve vreme su brojčano rasli i posmatrali me. Bila je tu jedna koleginica koja mi je sve vreme govorila da će sve biti u redu. U jednom trenutku jedna devojka je prišla da mi pomogne, saznala sam da je medicisnki radnik i da se zove Marija Dimitrijević. Ona je jedina prišla da mi pomogne, svi ostali su stajali. Ona mi je pomogla tako što sam se naslonila na nju, držala mi je glavu okrenutu ka njoj, jer je mislila da ja ne vidim svoju ruku. Ja sam u svakom momentu nju videla, prisetila se voditeljka strašnih detalja na seminaru Agencije za bezbednost saobraćaja,

-Hitna pomoć je stigla nakon 2 minuta, oni nisu znali ko je povređen. Oni su maksimalno profesionalno uradili svoj posao. Ušla sam u kola hitne pomoći, sve vreme su mi sevale varnice pred očima, a bol je bio neizdrživ. Ja sam im sve vreme tražila nešto protiv bolova, umesto toga odgovarala sam na njihova pitanja šta me boli i koliko. Međutim, nisam znala da sam imala mnogo veće povrede od onih što sam videla, dodala je Dea,a prenosi Informer.

-Oni su rekli da niakda nisu videli takve saobraćajne povrede, a da je svaka od ovih koju sam navela mogla da me košta života. Više od 20 operacija za život sam imala, primila sam više od 200 anestezija, za bilo kakav pokret su morali da me uspavaju kako bi srce moglo da izdrži. Primala sam morfijum dva i po meseca svaki dan 24 sata i na svaka 4 sata po neki analgetik u vrat. Umrla sam tri puta i svaki put su lekari uspeli da mi spasu život. Ležim na leđima već 8 meseci. Tu saorbaćajnu nesreću su identično preživeli i moja mama i Mladen i moji najbliži. Oni su to čini mi se psihički podneli teže nego ja. Mnogo je teško gledati nekoga ko više od 5 meseci leži i svaki čas pitaju da li sam životno ugrožena”, navela je Dea.