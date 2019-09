Posle toliko godina Demi Mur otvorila dušu: Ešton me je varao i terao na grozne stvari!

Američka glumica Demi Mur (56) podigla je puno prašine svojom knjigom “Inside Out” u kojoj je otvorila dušu. Opisala je svoje putovanje od, kako je rekla, američkog ‘ništa’ do holivudskog ‘svega o čemu ste ikada sanjali’.

Opisala je svoje odrastanje, priznala da je bila silovana, a nije ćutala ni o svojim bivšim muževima.

U svojoj ispovesti glumica ni najmanje nije štedela svoju veliku ljubav (ili se to tako nama činilo) Eštona Kučera (41).

– Ešton me je više puta u braku prevario, a svojim pritiskom dvaput me uverio da bi trebalo da imamo seks uključujući i treću osobu, zbog čega i danas žalim. Želela sam mu pokažem da mogu biti zabavna i kul, ali to je bila greška – otvorila se 15 godina starija Demi.

Za vreme braka s glumcem, koji je trajao 8 godina, Demi je imala spontani pobačaj u šestom mesecu, što ju je, tvrdi, potpuno dotuklo i od čega se dugo nije oporavljala.