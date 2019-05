Posle lavine kritika: Kako je Madona pokušala da popravi utisak o svom nastupu na Evroviziji

Pop ikona Madona je kritikovana zbog svog nastupa na takmičenju za pesmu Evrovizije u Tel Avivu u subotu, za koji su mnogi rekli da je bio neharmoničan i da je pevačica falširala, što ju je navelo da postavi montirani snimak na Jutjubu, navode izraelski mediji.

Na video snimku digitalno su popravljeni najgori trenuci njenog gostovanja na finalnoj večeri takmičenja.

Izraelski mediji podsećaju da je holandska najavljivačica sugerisala falširanje i da je kladioničarska kompanija Pedi Pauer otišla još dalje rekavši da će se isplatiti onima koji su predvideli da Madonin nastup neće valjati.

Oni koji su pogledali novu verziju brzo su istakli da je značajno popravljena.

-Dušice, mi smo svi čuli kako je to stvarno zvučalo, navedeno je u jednom komentaru, a u drugom se ocenjuje da “današnja tehnologija neće popraviti traumu koju je predstavljao taj nastup uživo”.

Neki su postavili video na kojem su dva snimka jedan pored drugog.

Madonini vokali nisu međutim bili jedina kontroverza nastupa.

Ona je u svojoj novoj pesmi “Future” uputila poziv na mir, a na leđima dvoje njenih plesača su bile izraelska i palestinska zastava.

Oni su bili poslednji plesači koji su sišli sa bine na kraju pesme i tada su Madona i reper Kuavo, koji je sa njom nastupao, takođe dramatično iščezli uz poruku “Wake up”.

Kritičari Izraela protivili su se što je Tel Aviv domaćin Evrovizije ali je Madona jasno rekla da je ushićena što nastupa i politička dimenzija je bila očito poziv na harmoniju, a ne protest.

Ona je na Tviteru objavila da je “zahvalna za mogućnost da širi poruku mira i jedinstva sa svetom”.

Madame ❌ is a freedom fighter…………….I am grateful. For the opportunity to spread the message of peace and unity with the world. 🌏🌍🌎. #future #madamex #quavohuncho pic.twitter.com/UdMdbePB0L

— Madonna (@Madonna) May 19, 2019