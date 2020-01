Porodila se Seka Aleksić: Sin je trebalo da se zove Isak, ali biće kako Gospod kaže

Porodila se Seka Aleksić, Jakov dobio mlađeg brata Seka Aleksić i Veljko Piljikić su postali roditelji drugi put. Njihov trogodišnji sin Jakov je dobio mlađeg brata, kome su roditelji prvobitno odabrali ime Isak. Međutim, kako se pevačica porodila posle njihove porodične slave Sveti Jovan, odlučili su da sinu ipak daju ime Jovan. Seka Aleksić i Slađa Alegro su prijateljice i divne mame, ove fotografije to i dokazuju!

– Nije kako mi želim već kako Gospod kaže! Posle naše krsne slave sveti Jovan rodio se JOVAN jutros, tatina želja je takođe ista! Rekao je neka se zove Jovan. Ako sledeća beba bude dečak zvaće se Isak! – napisala je ponosna mama uz fotografiju malenog Jovana.

Seka je nedavno u razgovoru za Ekskluzivno otkrila da je njen stariji sin Jakov prihvatio to što će dobiti društvo, ali da ni u kom slučaju nije želeo sestru, već isključivo brata.

– Mi smo njemu saopštili da je mama u drugom stanju. On je prvo rekao “Ne”, a onda je to prihvatio i sada kad ga pitaš šta mama ima u stomaku, on kaže “Ima bebu”. Kada ga pitamo da li će dobiti batu ili seku, on striktno govori bata, seku ne priznaje – otkrila je Seka.

Seka, koja je jutros postala mama još jednog dečaka, nedavno je istakla da se nada da će se njenom mužu Veljku i njoj ispuniti želja da imaju veliku porodicu.

A post shared by SEKA ALEKSIĆ (@seka_aleksic) on Jan 13, 2020 at 9:52am PST



-Volela bih da imam petoro dece i radim na tome. Dece nikad dosta. Posle ove trudnoće priželjkujem bar još jednu. Ako Bog usliši moje molitve imaćemo još naslednika – bila je iskrena pevačica koja se tokom druge trudnoće osećala sjajno, pa je nastupala do šestog meseca.

Petogodišnja borba za potomstvo

Seka i Veljkovo prvo dete, sina Jakova, dobili su 24. septembra 2016. godine, nakon duge i teške borbe za potomstvo. Pevačica je o porođaju i vantelesnoj oplodnji govorila za magazin Story.

A post shared by SEKA ALEKSIĆ (@seka_aleksic) on Oct 28, 2019 at 1:12am PDT



– Ne znam zašto se spekuliše kada već 10 godina javno govorim o tome pokušavajući, na neki način, da edukujem ljude koji nisu upućeni u sam proces. Tačno je, suprug i ja samo ponovo prošli za to. Nema tu pravila. Bog vam da ili ne da. Svakako da postoje određene stvari koje lekar savetuje, kao što su redovne kontrole i to se mora ispoštovati –