Stigao je Bogoljub: Porodila se Danica Karić

Porodila se Danica Karić, najmlađa ćerka Bogoljuba i Milanke Karić, a sin je dobio ime po dedi

Danica se porodila u Dubaiju, u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, a dečak, čije puno ime glasi Bogoljub Džunior Karić Stojilković, ima 3580 grama i dugačak je 55 cm.

Čestitke porodici pristižu sa svih strana, a veselje je u Dubaiju trajalo do ranog jutra. Roditelji Daninog supruga Nikole, Momir i Sunčica Stojilković iz Vranja, kao i Danini Milanka i Bogoljub su presrećni. Čuveni srpski biznismen ne krije veliku radost što je dobio još jednog naslednika i što je 203. Karić nazvan po njemu.

Danica Karić: Nijedan roditelj nije savršen, ne treba ni težiti tome

– Hvala našem zetu Nikoli i njegovim roditeljima, koji su ga tako lepo vaspitali, što je prihvatio želju svoje žene Dane, naše ćerke, da sinu da ime Bogoljub. Nikola i Dana su na ovaj način ukazali najveće poštovanje koje su mogli meni za života. To samo potvrđuje veliku ljubav naše dece, zetova, snaja i svih u porodici Karić, kao i to da pravilno shvataju sve u životu – ponosno je istakao Bogoljub Karić.

Srećni roditelji Danica i Nikola su se oglasili na društvenim mrežama uz poruku:

– Dobro nam došao, sine!

Podsetimo, njih dvoje su se venčali poslednjeg dana 2016. godine, a u julu 2017. im se rodio sin Petar. U intervjuu koji je dala za magazin Hello! Dana je priznala da rado primenjuje proverene metode u vaspitavanju sina, a sa druge strane, ne ustručava se da istražuje novine na tom polju.

– Uvek se prvo posavetujem sa Nikolom, potom sa majkom i sestrama, ponekad i sa nekom prijateljicom, čitam knjige o roditeljstvu i dečjoj psihologiji. Tradicionalni načini su pouzdani, ali volim da učim. Radim ono što smatram da je najbolje za moje dete. Naravno, sve je to relativno, svako dete je knjiga za sebe. Mi, kao roditelji, možemo samo da činimo onako kako mislimo da je u datom trenutku najbolje. Ako omanemo, treba da se saberemo i izvinimo, i sebi i detetu. A onda da krenemo ispočetka. Nijedan roditelj nije savršen, ne treba ni težiti tome. Za mene je najbitnije da budem opuštena i zadovoljna sobom, tada sam i mnogo bolja majka, rekla je tada Danica i priznala da priželjkuju veliku porodicu.

Filmski susret i ljubav zapisana u zvezdama

Dana Karić i njen suprug Nikola upoznali su se sasvim slučajno i na neočekivan način, sudeći po detaljima, ličilo je na filmsku priču. A evo kako je je to ona dočarala:

– Mi smo se upoznali u mojoj kući. Meni tata kaže, Dano kako svi momke traže, ne mogu da ga nađu, ne može da ti padne s neba, da dolazi na vrata, a tebi je stvarno došao na vrata-rekla je Dana svojevremeno emisiji o koja se bavi organizovanjem venčanja. Ali to nije sve, želela je da približi situaciju.

Danica Karić otkrila detalje glamurozne svadbe

– Ja sam išla na svadbu svog druga i drugarice, to je njegova drugarica iz Vranja, a on zamalo da ne dođe, bio je na nekom slavlju noć pre i došao je kući mnogo kasno, Vranje ipak nije blizu, nije znao da li da kreće ili da ostane kod kuće. Svi su mu rekli nemoj da se mučiš, ostani, razumeće te prijatelji, međutim on kaže kao da sam neku inekciju dobio i kažem idem, idem. Ustao je, istuširao se, nije imao ni vremena da se obuče i poslednji je ušao u autobus za Beograd.

Danica Karić: Posle rođenja sina osetila sam da je majčinstvo moj životni poziv

– Ja kako sam se pripremala za svadbu, videla sam njega i on je video mene. Kada je došao red na fotografisanje sa mladencima, sačekala sam da svi završe, jer ne volim da čekam, ako ne mora. Kada sam krenula i on je bio tu, lep, visok, crn i tačno se sećam šta sam rekla: I ti si poslednji došao da se slikaš sa mladencima, on kao da, da i ja kažem, hajde onda pravi mi i društvo, nema smisla da ovako lepa devojka čeka sama. – ispričala je Dana.