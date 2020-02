Popularna Senidah dugo se stidela svog talenta, sve dok joj ona nije pomogla

Popularna Senidah poslednjih nekoliko godina žari i pali muzičkom scenom širom regiona, a sada otkriva da se svog talenta

Senidah je korak po korak uspela da u kratkom vremenskom periodu napravi sjajanu muzičku karijeru u čitavom regionu. Gde kod da se pojavi, publika je voli, a klubovi u kojim nastupa, puni su do poslednjeg mesta.

Iako je prvo napravila karijeru u Sloveniji gde živi, Senidu Hajdarpašić poznatiju kao Senidah, publika je kod nas zapazila sa dvojcem Buba i Jala. Mnogi su zato smatrali da su je oni i otkrili, ali istina je sasvim drugačija.

Iako je poreklom iz Crne Gore, tridesettrogodišnja pevačica rođena je i odrasla u Ljubljani. Muzičku karijeru počela je pre skoro deset godina u bendu “Muff”, sa kojim i dalje sarađuje. U solo vode je, kaže, uplovila neplanirano, željna eksperimentisanja, što je, ispostavilo se, bio pravi potez. Regionalnu popularnost, koju joj je doneo već prvi singl, potvrdila je sa još nekoliko hit-pesama, među kojima je i duet sa reperom Slobodanom Veljkovićem Cobijem za film “Južni vetar”.

Senidah se dugo stidela svog talenta

Malo je poznato da se popularna Senidah dugo stidela svog talenta. Zato nikada nije htela da peva ni pred publikom, niti prijateljima.

Njena rođena sestra je pokušavala da je nagovori da zapliva muzičkim vodama, ali nije uspela. Zbog toga je došla na ideju da “ukrade” sestrine snimke i postavi ih na Jutjub. Nakon toga je sve krenulo uzlaznom putanjom, piše portal Srbija Danas.

Nakon što su snimci počeli da dobijaju ogroman broj pregleda, sestra je nagovorila Senidah da se prijavi na jedno muzičko takmičenje. Ona je pristala, a odmah posle takmičenja krenule se ponude za saradnju.

Senidah je vrlo brzo postala popularna u Sloveniji, a kako je naša publika sjajno prihvatila singl sa dvojcem Buba i Jala, njena popularnost se tako udvostručila.

Senidah – Moja najtužnija pesma o kojoj ne želim da pričam

Na promociji novog albuma, Senidah je rekla da se na njemu nalazi jedna posebno važna pesma. Pevačica je u intervjuu za magazin “Hello!” iskreno ispričala i kome je ona posvećena.

– “Nisi bio tu” moja je najtužnija pesma, ali nisam spremna da o tome pričam. U njoj je stih “Svi su zaspali bludni, a ja gledala”. Imala sam četiri godine kada sam to rekla, to su moje reči. Nisam, naravno, rekla “bludni”, pošto pojma nisam imala šta to znači, ali sam rekla: “Svi su zaspali, a ja gledala”. To mi je najteže sećanje. Možda za nekih deset, dvadeset ili pedeset godina podelim sa drugima šta je u pitanju – sa bolom u glasu ispričala je Senidah.