Kraljičin pomoćnik ima koronavirus, Elizabeta hitno poslata u izolaciju

Pomoćnik kraljice Elizabete ima koronavirus najnovija je informacija koja stiže sa kraljevskog britanskog dvora, koji je poslednjih dana u opštem stanju panike i straha

Od kako je pre šest dana potvrđeno da je prva odoba na britanskom kraljevskom dvoru obolela od koronavirusa, situacija na dvoru je veoma napeta.

Nakon toga stigla je potvrda i da je princ Čarls zaražen, ali da se on sa suprugom Kamilom nalazi u Škotskoj u njihovom domu.

– Princ od Velsa, je testiran na koronavirus i rezultat je pokazao da je on pozitivan na COVID -19. On za sada ima samo neke blage simptome, ali se oseća dobro. Poslednjih nekoliko dana on je bio u svom domu i radio od kuće, uobičajeno – stoji u zvaničnom saopštenju.

Za razliku od princa Čarlsa, rezultati testiranja njegove supruge Kamile za sada su drugačiji.

– I supruga princa Čarlsa testirana je, ali njeni rezultati su negativni i pokazuju da ona nije zaražena virusom. Prema napomenama lekara, Čarls i Kamila trenutno se nalaze u samoizolaciji u njihovom domu u Škotskoj – dodaje se u saopštenju i naglašava:

– Nije moguće precizno utvrditi od koga je princ Čarls dobio virus, jer je prethodnih nedelja imao veliki broj angažovanja, koja su podrazumevala i veliki broj ljudi.

Pomoćnik kraljice Elizabete ima koronavirus

Međutim, iako je kraljica Elizabeta II (93) bila prisutna na dvoru u vreme kada su uzete prve analize, ona je odlučila da se odmah spakuje i život nastavi u svom dvoru u Vindzoru.

Kada su stigli nalazi da je jedan od zaposlenih u dvorcu zaražen, ona je ove vesti mirno prihvatila i nastavila normalno svoj život.

Međutim, nove informacije sada celokupnu situaciju i te kako komplikuju.

Naime, pomoćnik kraljice Elizabete zaražen je virusom korona, a njegovo ime nije otkriveno za medije.

– Svi smo prestravljeni. Bojimo se za kraljicu. Strašno je pomisliti koliko je puta možda došla u kontakt s pomoćnikom ne znajući da ima koronavirus – rekao je izvor za “The Sun”.

Kraljica i njen pomoćnik su bili veoma bliski. Osim što joj je posluživao hranu i piće, šetao je i njene pse, pozdravljao goste i čitao pisma.

Kako piše ovaj medij, kraljica je odmah poslata u izolaciju u svom dvorcu, 40 kilometara daleko od Londona.

Princeza Maria Teresa, članica italijanske vojvodske dinastije Burbon-Parma, preminula je u 86. godini nakon što se zarazilla virusom Covid 19. Tužnu vest je objavio njen nećak Karlos od Burbon-Parme.

Maria Teresa je rođena 1933. godine, a nije se udavali niti imala decu.