Pipa Midlton ne gubi vreme, sina je već upisala u teretanu za bebe!

View this post on Instagram

💮💮 pippa Middleton & James Middleton ( sister & Brother Kate Middleton, The Duchess of Cambridge )💓💓 . . . #katemiddleton #princewilliam #princegeorge #princesscharlotte #princelouis #princecharles #princessdiana #queenelizabeth#royalfamily#duchessofcambridge #carolemiddleton#dukeofcambridge#cambridge#kate#kensingtonpalace #Michaelmiddleton #pippamiddleton #jamesmatthews #jamesmiddleton #middleton#royalty#royal#royals