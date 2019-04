Pamela Anderson napustila gala večeru zbog donacije Notr Damu: Ljuta sam i razočarana!

Pamela Anderson (51) napustila je gala veče fudbalskog kluba Olimpik iz Marseja u kojem igra njen izabranik Adil Rami, a razlog je donacija za Notr Dam.

Naime, tokom večeri na kojoj se sakupljao novac za pomoć siromašnoj deci Marselja, iznenada je izdvojeno 100.000 evra za obnovu katedrale u Parizu, što je glumicu jako razljutilo.

Svoj revolt je pokazala najpre napuštajući skup, a onda i objavom na Tviteru.

“Sinoć smo bili na godišnjoj večeri fudbalskog kluba OM kako bismo pomogli u prikupljanju novca za siromašnu decu u Marselju. Za tu svrhu je skupljen velik iznos i zatim je predloženo ‘predivno’ iznenađenje – da deo novca ide za obnovu Notr Dama.

– Na prigodnoj aukciji iznenada se u ponudi našla i gitara Brusa Springstina za koju je prikupljeno dvostruko više novca od do tada prikupljene svote za decu.

Bila sam tako ljuta i razočarana i pitala sam Adila možemo li da odemo. I otišli smo – napisala je i dodala:

– Sigurno bi deci Marselja više trebalo tih 100.000 evra nego katedrali za koju je skupljeno više od milijarde evra donacija nekolicine milijardera.

I hope they will reconsider

and give to where it is needed.

to the community

here in Marseille where it was intended.

And

would go

much further

in making lives better 🙏

— Pamela Anderson (@pamfoundation) April 24, 2019