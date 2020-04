Ovako zanosna Džesika Simpson izgleda dok čisti kuću (foto)

Pevačica i glumica Džesika Simpson prototip je američke lepote: seksepilna, zanosna plavuša sa takozvanim holivudskim osmehom. Atraktivan izgled joj je otvorio mnoga vrata u karijeri, a sada je pokazala i da je odvažna i duhovita.

Dok sa porodicom boravi u karantinu, lepotica se prisetila dana kada je krasila naslovnice. Tačnije, jednu koja joj je u ovom trenutku poslužila da napravi paralelu.

Housewife of the Year looks a little different these days 😜 @RollingStone pic.twitter.com/vKUziXQKbk

— Jessica Simpson (@JessicaSimpson) April 8, 2020