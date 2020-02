Osmi trofej na Australijan Openu i prvo mesto na ATP listi: Novak Đoković je broj 1!

Novak Đoković je broj 1!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković osvojio je 8. titulu na Australijan Openu, i ponovo postao prvi na ATP listi.

Novak je osvojio titulu na Australijan openu, pošto je danas u finalu pobedio Austrijanca Dominika Tima 6:4, 4:6, 2:6, 6:3, i 6:4.

Đoković je do rekordne osme šampionske titule u Melburnu stigao posle velike borbe i četri sata i tri minuta igre, a trijumf na Australijan openu od sutra će mu doneti i povratak na prvo mesto na ATP lisi, gde će prestići Španca Rafael Nadala.

Ovo je Đokovićev 78. trofej u karijeri!

Bilo je ovo 26. finale na najvećim turnirima za srpskog tenisera, koji je došao do 17. gren slem titule u karijeri.

Đoković nikada nije izgubio finale Australijan Opena

Svaki put kada je Novak došao do finala grend slema u Melburnu, trofej je bio u njegovim rukama.

Pre izlaska na teren brojne poznate ličnosti, kako domaće tako i strane uputile su Novaku reči podrške, a među njima i holivudski glumac Džerard Batler.

– Srećno mom momku u finalu Australijan Opena. Poruši ih sve tamo! – napisao je Džerard i oduševio svet.

Novak se u driljivom govoru posle osvajanja titule osvrnuo na prethoni period. Govorio je o smrti svog mentora Kobija Brajanta, požarima i teškoj situaciji u Australiji, ali je poslao i jaku poruku:

– Potrebno je da više vremena provodimo sa svojom porodicom.

Majka Dijana Novakova je ogromna podrška

Novakova majka, Dijana, iskreno je ispričala u intervjuu za “Sport klub” i rekla kako se Novak godinama bori sa stresom, koji je u sportu neizbežan.

– Naučio je da se izbori radom na sebi. Mislim da su to meditacije, pre svega. Dan pred Vimbldon, sećam se, on je sa nama, ali kao da nije. Fizički jeste, ali mentalno nije. Igra se sa decom, ali kao da nije tu. On se dva dana mentalno spremao za ono što sleduje i potpuno je mislima bio usresređen na to. Upravo to mu je pomoglo i da pobedi u onom velikom finalu sa Federerom i to mi je bio jedan od najtežih mečeva što sam gledala. Ove godine je bilo za vrištanje. U određenim momentima sam se pogubila, nije mi bilo dobro – priseća se Dijana i nastavlja:

– Uzela sam krst i rekla možeš ti to i molila sam se Bogu i molitva se uslišila, baš kao na AO pre nekoliko godina i ono finale kada je isto spasao dve meč lopte, to je za film.

Dijana o istorijskoj poseti Patrijarhu Pavlu

Dijana se prisetila i istorijske posete Patrijarhu Pavlu za koju je do sada malo ko znao.

– Novak je uvek uz sebe ima krst koji mu je poklon sa Hilandara koji nosi kao svoju amajliju, on je verujući. Sećam se takođe, mi smo došli u posetu Patrijarhu Pavlu dok je ležao u bolnici, došli smo porodično, on je bio u polusnu. Đakon, koji je bio tu uz Patrijarha rekao nam je da izađemo i taman kada smo krenuli, Patrijarh Pavle je otvorio oči koju su bile nebesko plave, pogledao je Novaka i dao mu je blagoslov koji nam mnogo znači. To je bio dar od Boga koji Novak nikada neće zaboraviti – emotivno je ispričala Dijana.