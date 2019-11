Ona je majka pre svega: Jelena Karleuša će nakon novogodišnje noći učiniti veliku stvar

Jelena Karleuša još jednom je pokazala koliko je humana. Ona će ceo honorar koji je dogovorila za doček 2020. godine donirati u dobrotvnorne svrhe.

Na pitanje da li će je ponovo kostimi i scenografija koštati više od onoga što će dobiti kao honorar za doček Jelena je rekla da ništa od novca neće sačuvati za sebe, već će sve donirati i to za lečenje teško obolele devojčice.

Kako je i sama majka, svaka vest o bolesnom detetu, Jelenu pogađa jače nego bilo šta.

– Imam velike planove za taj honorar. Reč je o jednoj bolesnoj devojčici. To je neki moj, nazovimo, projekat da se njoj pomogne. Ona je iz okoline Niša, za sada ću samo reći da se zove Sofija. Bolesna je od ozbiljnog oblika sarkoma. Ako uspemo da završimo to lečenje, to ću objaviti. To će biti moj gest, da to javno poklonim za lečenje. Radimo na tome da do toga dođe, treba i neke medicinske stvari da se poklope – rekla je Jelena za Telegraf.

Inače, Jelena je dogovorila cifru od 50.000 evra.