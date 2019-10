Ona ima realne obline, prelepo lice i prvi je Viktorijin anđeo koji nosi veličinu 44 (foto)

Nakon brojnih kritika o tome kako zapošljavaju samo premršave manekenke i utiču napogrešan ideal lepote u savremenom društvu, brend “Victoria’s Secret” rešio je da konačno napravi zaokret i da da šansu modelu sa oblinama.

Naime, ova modna kuća angažovala je za potrebe jednog projekta prvi put u istoriji postojanja manekenku koja nosi konfekcijski broj 44.

Reč je 178 santimetara visokoj Ali Tejt Katler – zanosnoj brineti sa bujnim grudima i zadnjicom, ali i telom koje šalje realnu sliku o ženskoj lepoti, piše Stil.

Ovu damu na Instagramu prati više od 130 hiljada ljudi, a ona se tamo i sama pohvalila ovim dostignućem, istakavši kako se stvari konačno menjaju, polako, ali sigurno.

– Bez obzira na to što sam prilično zagrejana zbog saradnje s brendom koji sam idealizovala u tinejdžerskim danima, smatram da je to odličan korak u pravom smeru – napisala je, aludirajući na činjenicu kako raznolikost u obliku i građi tela do sada nije bio slučaj na revijama i u reklamama ove kompanije.

Lepa Ali je o svemu progovorila i za časopis E! News:

– Veličina 44 je prosečna veličina žena u Americi. Mislim da je ne vidimo dovoljno u medijima i modnoj industriji. Trebalo bi da svi budemo ravnopravno zastupljeni – rekla je ova mlada dama i dodala:

– Veoma sam uzbuđena što je “Victoria’s Secret” odlučio da ih predstavljaju žene kao što sam ja. Mislim da su krenuli u dobrom pravcu i poslušali svoju publiku koja je zahtevala više žena različitih oblika i veličine tela.