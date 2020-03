Olga Kirilenko: Nisu me primili u bolnicu iako sam zaražena koronavirusom

Bivša Bondova devojka Olga Kirilenko jedna je u nizu poznatih ličnostu koje je pozitvna na virus koji je paralisao svet, Kovid-19. Vest je 40-godišnja lepotica sama objavila na svom Instagramu istakavši da je bolesna već nedelju dana i da se nalazi u samoizolaciji.

– Zaključana u kući nakon što sam pozitivna na koronavirus. Zapravo sam bolesna već nedelju dana – napisala je glumica na Instagramu uz fotografiju na kojoj se vidi pogled iz njenog stana.

Glumica je sada na svom Instagram profilu otkrila da su bolnice prepune i da hospitalizuju samo one pacijente koji se nalaze u kritičnom stanju.



– Rečeno mi je da ako mi se stanje pogorša ponovo pozovem hitnu pomoć. Virus može da bude bilo gde. Mogla sam da otvorim vrata taksija i da dobijem virus preko kvake –napisala je glumica, kod koje je virus ustanovljen kada je sa temperaturom od 39 stepeni Celzijusa odvežena u bolnicu gde joj je urađen bris grla.



Glumac poznat Idris Elba po filmovima “Prometej”, “Bitka za Pacifik” i “Tor” objavio je na svom Tviter nalogu da je zaražen koronavirusom i da se nalazi u izolaciji.

This morning I tested positive for Covid 19. I feel ok, I have no symptoms so far but have been isolated since I found out about my possible exposure to the virus. Stay home people and be pragmatic. I will keep you updated on how I’m doing 👊🏾👊🏾 No panic. pic.twitter.com/Lg7HVMZglZ

— Idris Elba (@idriselba) March 16, 2020