Ognjen Amidžić o najvećoj životnoj rani: Imao sam 16 godina kada sam morao da sopštim majci i sestri da je tata ubijen

Otac voditelja Ognjen Amidžić, novinar i dopisnik RTS iz Šapca Zoran Amidžić Amidž, poginuo je 9. oktobra 1991. godine na Baniji u Hrvatskoj na novinarskom zadatku, kada su ubijene i njegove kolege iz dopisništva – Bora Petrović, Dejan Milićević i Sretan lić. Likvidirani su u zasedi na putu Petrinja-Glina.

Voditelj je posle 28 godina, koliko čeka da se dođe do saznanja ko su nagolodavci i ubice, progovorio je o pogibiji oca i pravdi koju sad zna da neće nikada biti zadovoljena.

– Javljaju se mnoge ljudi, imaju razne priče. Mnogo se tu izdešavalo, mnogo je zločina tu učinjeno, a zaboravlja se pa se ciklično ponavlja na 50 godina da stalno stradamo od istih i onda je sve ok i svi se volimo. Čudio sam se kao mali kada sam učio o tim logirima i nisam mogao da shvatim kako je neko mogao da napravi logore, to se graniči sa ludilom – ispričao je voditelj u Novom jutru i dodao:

– On je pokrivao taj deo, ali je radio više poslova, čitav taj kraj nije znao gde su deca, gde su muževi, pa je on, pored posla koji je obavljao, prenosio pisma, poruke, snimao ih da se vide da su živi i zdravi, pa to puštao u prilozima da znaju da su dobro. Vraćajući se sa tog zadatka, napraljena je sačekuša i ubijeni su. Nestala je njihova dokumentacija. Konkretno, moj otac je imao u torbi belešku objavljenu u hrvatskim novinama – ispričao je Amidžić, prenosi Kurir.

Ognjen je sa knedlom u grlu ispričao i kako je saznao za pogibiju svog oca.

– Oko jedan sat posle ponoći policajci su zakucali na naša vrata. Bili su smušeni, dobili su zadatak od nadređenih da nam jave loše vesti, ali nisu znali kako to da urade. Kada sam čuo šta se desilo, a imao sam tada samo 16 godina, morao sam da kažem majci i sestri da je tata ubijen! Sada, posle ovoliko vremena koje smo proveli u neznanju, ne mislim da ćemo ikada saznati ko je ubio mog oca i njegove kolege, ni zbog čega – završio je Ognjen.