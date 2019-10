Odvažna kneginja Jelisaveta Karađorđević: Za mene je život jedna velika avantura

View this post on Instagram

У недељу 15. септембра 2019. године, отворена је изложба „Кнегиња Јелисавета – Дуго путовање кући" у Историјском музеју Србије. * Изложба прати живот Њ. к. в. кнегиње Јелисавете Карађорђевић, кћери кнеза намесника Павла Карађорђевића и Њ. к. в. кнегиње Олге од Грчке и Данске. Рођена 1936. године на Белом двору у Београду, морала је да напусти своју земљу већ у марту 1941, у предвечерје Другог светског рата у Југославији. Када јој је забрањен повратак у земљу, имала је тек 10 година. Први пут се вратила тек 1987. године. * Аутор изложбе је Тамара Огњевић, а сама поставка обухвата око 200 експоната из личне заоставшите кнегиње, као и неке који су позајмљени од Народног музеја у Београду и Галерије Матице српске. * Изложба ће бити отворена до 14. новембра. * On Sunday, September 15, 2019, the exhibition "Princess Jelisaveta – A Long Journey Home" opened at the History Museum of Serbia. * The exhibition follows the life of HE. k. v. Princess Jelisaveta Karadjordjevic, daughters of Prince Prince Paval Karadjordjevic and Her. k. v. Princess Olga of Greece and Denmark. Born in Belgrade in 1936, she had to leave her country as early as March 1941, the eve of World War II in Yugoslavia. When she was banned from returning to the country, she was only 10 years old. She only returned for the first time in 1987. * The exhibition is authored by Tamara Ognjević, and the exhibition itself includes around 200 exhibits from the Princes' personal desolate princess, as well as some borrowed from the National Museum in Belgrade and the Matica Srpska Gallery. * The exhibition will be open until November 14th.