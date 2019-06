Obećanje koje je Nataša Miljković dobila od sina raznežiće svaku majku

Voditeljka Nataša Miljković i glumac Srđan Timarov nisu više u braku, ali imaju sina o kom zajedno vode računa.

Njih dvoje ostali su u odličnim odnosima, a oboje retko pričaju o svom privatnom život. Međutim, sada je Nataša progovorila o njihovom sinu koji uskoro ulazi u pubertet.



-On mi je obećao da njega pubertet nikad neće drmnuti. Ja sam rekla: Ti ćeš jednog dana da ustaneš i moji zagrljaji će da ti smetaju, želećeš da budeš sam u sobi… On je rekao: ‘Mama, ja nikada to neću biti’. Tako da se ja držim za njegovu reč, rekla je ona i dodala:



-Sa mnom i Srđanom on sve deli. O simpatiji, školi, terenu i ako je to sada, nadam se da će biti i narednih godina – bila je iskrena voditeljka.