O kraljičinom obraćanju naciji i dalje se priča: Ovim je Elizabeta II oduševila Britance

Kraljica Elizabeta (93) odlučila je da u nedelju uveče pošalje jasnu poruku Britancima, kao i čitavom svetu. Ona je naciji obratila posle punih 8 godina, jer je poslednji put to učinila 2012. kada je obeležila 60 godina na vlasti.

Elizabeta je snimanje video poruke, koja je emitovana u nedelju u 19h, odradila u dvorcu Vindzor u koji je nedavno otišla kao i svake godine pre Uskrsa.

Ove godine Elizabeta je u dvorac otišla nešto ranije, kako bi se sa mužem Filipom sklonila iz Bakingemske palate. Ova odluka doneta je kada je utvrđeno da je jedan zaposleni kraljevske porodice pozitivan na koronavirus.

Kako bi se izbegao svaki rizik mogućeg prenosa zaraze koronavirusom, obraćanje je snimljeno u velikoj sobi dvorca. Na taj način se osigurao potreban razmak između kraljice i kamermana, koji je nosio zaštitnu odeću i bio jedina osoba prisutna u sobi.

Britanska kraljica poručila je građanima te zemlje da će moći da pobede pandemiju jedino ako budu rešeni da poštuje mere vlasti o samoizolaciji i zabranama kretanja i okupljanja. Ona je zatražila od građna te zemlje da pokažu snagu prethodnih generacija Britanaca.

– Zajedno napadamo ovu bolest! I želim da vas uverim u to da ako ostanemo rešeni i ujedinjeni, onda ćemo pobediti – rekla je Elizabeta u njenom petom televizijskom obraćanju naciji za ukupno 68 godina koliko se nalazi na tronu.

