Novo izdanje Aleksandre Radović u Hrvatskoj: Kada date svoj maksimum, niko ne može ostati ravnodušan

Regionalna pop zvezda Aleksandra Radović predstavila je album “The Best of Collection”, koji objedinjuje njene najveće hitove, u izdanju za Croatia Records. U prisustvu medija, prijatelja i obožavalaca, Aleksandra je u samom centru Zagreba uživo otpevala “Ljubavi moja”, “Beskrajno” i “Živeo kraj”, i pozvala sve na svoj prvi veliki solistički koncert u dvorani “Vatroslav Lisinski” 10. novembra.

Album “The Best of Collection” objedinjuje Aleksandrine najpoznatije pesme nastale tokom dosadašnje karijere – od “Kao so u moru” do hitova sa aktuelnog albuma “Carstvo”.

– Od samih početka gradila sam svoju karijeru na kvalitetnoj i dobroj pop muzici. Težak je to put, ali ostajete verni sebi, svojoj ljubavi i svojim emocijama. Kada imate ljude koji su vrhunski muzičari i kada vi date svoj maksimum čovek ne može ostati ravnodušan. – rekla je Aleksandra.

Aleksandrinu promociju obeležilo je veliko interesovanje medija, a istog dana srpska pop diva bila je gošća u najpoznatijem muzičkom šou programu kod voditelja Dalibor Petka na CMC televiziji. Inače, poznata pevačica uskoro će objaviti i novi album, koji je najavila hit singlom “Ne volim te”.