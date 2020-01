Novak Đoković otkrio da li će živeti u Srbiji nakon završetka karijere: Samo jedan je dom!

Novak Đoković otkrio je da li će po završetku karijere ući u politiku, kao i koji svetski grad će biti njegova porodična baza

Novak Đoković započeo je godinu u punom sjaju.

Najbolji sportista Srbije svih vremena, zajedno sa momcima iz reprezentacije Srbije, osvojio je pre nekoliko dana premijerno izdanje ATP Kupa. Srbija je u finalu pobedila Španiju ukupnim rezultatom 2:1.

– Ovoga ću se sećati celog života. Ovo je jedno od najlepših trenutaka u mojoj karijeri. Imao sam sreću i blagosloven sam što imam divnu karijeru poslednjih 15 godina, ali igrati za tim, za državu, sa najboljim prijateljima, to ne možete da izjednačite ni sa čim – rekao je Đoković posle meča.

Novak je u intervjuu za “Mondo” priznao i koliko mu znači ova pobeda, kao i šta će sve doneti 2020. godina na profesionalnom planu.

– U ovoj godini mi predstoji dosta izazova i pažljivo sam se pripremao na to. Ovo je Olimpijska godina za mene vrlo značajna. Čini mi se da ove godine poseban prostor dajem timskim takmičenjima poput i samog ATP kupa koji smo osvojili. Za mene su to posebna iskustva, transformativna u najmanju ruku – iskreno kaže Nole i dodaje:

– Uživam da delim i dajem i dobijam zauzvrat neverovatnu energiju od saigrača, publike, naših ljudi. Zato se i radujem Olimpijskim igrama. Naravno, i ostali turniri su i dalje prioritet. Igraću ih uvek sa najvišim ciljevima jer ne umem drugačije. Nazvaću ovu godinu uspešnom ako zadržim zdravlje i želju da treniram i takmičim se i kada postane teško i usamljeno.

Novak Đoković – Da li će ući u politiku?

Kako je Novak bez dileme jedan od najvoljenijih Srba u istoriji ove zemlje, mnoge zanima i da li će nakon završetka teniske karijere ući u politiku.

– Zahvalan sam na ljubavi i podršci koju primam od ljudi, ali nemam nameru da se bavim politikom van sporta. Uložiću trud i napor da tenis ostane i opstane kao nacionalni sport u Srbiji još dugo vremena. Da bude još popularniji nego što jeste. Da imamo više klinaca po školama i klubovima sa reketom u rukama. Sport je moja ljubav i strast i želim da tu maksimalno pomognem svojim iskustvom, primerom, kontaktima, a i angažmanom – kaže odlučno Nole i dodaje:

– S druge strane, moja supruga se već uveliko bavi unapređivanjem obrazovnog sistema u našoj zemlji. Ona to čini kroz našu fondaciju i na taj način pomažemo zemlji i porodicama. Dosta ljudi nam se pridružilo na toj misiji što nas oboje jako raduje. Mi čvrsto verujemo da su deca najbolja investicija za bolju budućnost društva. Podelili smo se i svako radi ono sto voli i u čemu je dobar, i verujem da je tako svima dobro.

Novak Đoković otkrio i gde će u budućnosti živeli sa porodicom

Najbolji teniser sveta rođen je u SRbiji. Trenutno mu je baza Monte Karlo. A sada otkriva i gde će jednog dana živeti sa svojim najmilijima.

– Lepo je imati opcije za život širom sveta, ali za mene je Srbija uvek bila jedini istinski dom. To više puta ponosno ističem. Kako sam napunio 15 godina, tako sam počeo da se selim i najduže sto sam se zadržao u jednom mestu u nizu je bilo mesec dana. Osim moje Srbije, Beograda i Kopaonika, nisam razvio neku posebnu pripadnost nekom gradu ili zemlji – iskreno priča Novak.

On sa ponosom ističe da mu je porodica najvažnija.

– Ono što znam je da srcem i dušom pripadam mojoj porodici. Kada mi se karijera završi, sa zadovoljstvom ću početi i ja da se prilagođavam njima i njihovim potrebama, kao što su to oni radili i za mene sada kada mi je to potrebno. Nedavno sam razgovarao sa nekolicinom naših veoma uspešnih mladih ljudi koji su sada u San Francisku, u Americi i rade u različitim kompanijama. Svi imaju isti osećaj – samo jedan je dom, samo jedan je grad za koji možeš da kažeš da je tvoj. Za mene je to Beograd – nema dilemu jedan od najboljih tenisera sveta svih vremena.