Nina Seničar: U ovih poslednjih osam meseci sam naučila da smo mi žene zaista superheroji!

Zbog „fabrike snova“ odustala je od sjajne voditeljske karijere koju je godinama stvarala u Italiji. Na vrhuncu slave otisnula se na drugi kraj planete, ali rizik se isplatio. „Rekla bih da je to bila hrabrost, mada mi se ponekad čini i kao ludost“, priznala nam je pre izvesnog vremena. U istom intervjuu otkrila nam je i da sanja o velikoj porodici i salašu punom konja. Međutim, neka poglavlja u scenariju su se promenila – u njenoj bajci biće to salaš na američki način, možda neki ranč u Kaliforniji. Bar na početku priče. Nina Seničar uskoro će postati majka, a Holivud, filmovi, salaši i konji moraće malo da sačekaju.

Jedna od najlepših Srpkinja u osmom je mesecu trudnoće. Njen ljubavni život intrigirao je javnost koliko i uspeh koji je ostvarila, ali uvek je bila škrta na rečima kada bi razgovor skrenuo u privatne vode. Ipak, dobro znamo ko je srećni tata. Reč je o glumcu Džeju Elisu, s kojim je u vezi poslednje četiri godine.

Specijalnim, „trudničkim“ editorijalom zanosna Novosađanka sa holivudskom adresom podsetila nas je na momenat s početka devedesetih, kada su Eni Libovic i „Vanity Fair“ odlučili da šokiraju svet. Na naslovnoj strani pojavila se potpuno naga Demi Mur, slikana nekoliko dana pred porođaj. Taj potez, za ono doba prilično hrabar i provokativan, kasnije su ponovile još neke slavne dame.

Iako ste kao model imali bezbroj prilika da eksperimentišete sa stajlingom i odgovarate na različite izazove, da li vam je ipak trebalo smelosti da se u poznoj trudnoći obnažite i stanete pred objektiv? – Ni najmanje. Mislim da svaka žena postaje još lepša, ženstvenija i nežnija kada je u drugom stanju. Jeste li ovim fotografijama želeli da pošaljete neku posebnu poruku? Na primer, da je drugo stanje, bez obzira na sve, najlepše iskustvo kroz koje žena može da prođe? – Ono što sam ja naučila u ovih poslednjih osam meseci jeste da smo mi žene zaista superheroji. Muškarci nikada neće biti svesni kroz šta sve moramo da prođemo, i psihički i fizički, kako bismo donele dete na svet.

Čekali ste osam meseci da objavite radosnu vest. Postoji li poseban razlog za to?

– Generalno ne volim mnogo da pričam o svom privatnom svetu. Smatram da smo kao društvo prezasićeni detaljima iz života drugih ljudi, što zbog društvenih mreža, što zbog raznih rijaliti programa. Druga stvar jeste to da je trudnoća nešto dragoceno. Nepredvidiva je do poslednjeg dana, postoji i opasnost da se nešto zakomplikuje, pa sam želela da je zadržim za sebe, za mog partnera, porodicu i prijatelje, do samog kraja.

Jeste li u početku imali uobičajene tegobe? Kako se osećate ovih dana?

– Prva tri meseca imala sam mučnine 24 sata dnevno. Na svu sreću, to je prošlo. Sada se odlično osećam i nadam se da će tako ostati do odlaska u porodilište.

Koje ste navike morali da promenite ili makar redukujete?

– Nisam morala ništa posebno da menjam s obzirom na to da nisam pušač i da veoma retko pijem. Smanjila sam broj putovanja, prestala da jedem živu ribu i meso. I naravno, morala sam da na neko vreme zaboravim na jahanje, što mi je najteže palo.

Jeste li bili aktivni ovih prethodnih meseci? Da li ste nastavili da trenirate, u blažoj varijanti?

– Znate da ja ne mogu da živim bez treniranja. (smeh) Aktivno vežbam pet do šest puta nedeljno. Nastavila sam da idem u teretanu i da upražnjavam boks, naravno s manjim intenzitetom i opterećenjem. Trudim se da se što više šetam, minimum pet, šest kilometara dnevno. Verujem da aktivno vežbanje tokom trudnoće pomaže ženi da se bolje oseća, ali i da porođaj lakše protekne.

Priča se da ćete dobiti devojčicu i da ste joj već dali ime – Nora. Zbog čega ste izabrali baš to?