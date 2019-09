Nina Badrić iskreno o braku, ljubavi i majčinstvu: Sa godinama čovek nauči da prihvati svoj život

Ovogodišnji HELLO! ROOFTOP PARTY okupio je vodeća imena iz sveta muzike, filma, sporta, kulture, medija, ali i diplomatije i biznisa. Pevačica Nina Badrić definitivno je bila jedna od najlepše odevenih pripadnica lepšeg pola ove gala večeri, a svojom belom haljinom oduševila je prisutne.

Nina je u intervjjuu na Telegraf priznala da li i dalje veruje u pravu ljubav i da priželjukuje da ponovo stane na ludi kamen.

– Verujem u susret dvoje ljudi, u susret nekih srodnih duša. Moram priznati da ja to do sada nisam doživela, nikakav susret koji bi mene promenio, znala bih da je to taj. Nešto što bi mi bilo konačno, što samo znači da ću ga doživeti. Ja se tome radujem, pa makar i sa sedamdeset – kaže pevačica.

Kako su se Ninine kolegnice udale u Beogradu, ona otkriva da se nikad ne zna, te da je moguće da i ona pronađe srodnu dušu baš u našoj prestonici.

– Sve su se udale u Beogradu, ja nisam za sada. Videćemo ovaj drugi krug. Bog dragi zna gde me sreća čeka, uvek je to na neobičnim mestima, a ne gde mi sami, i mnogi očekuju – objašnjava pevačica i dodaje da bi svaka žena volela da postane majka.

– To je pitanje koje je jasno kao dan. Međutim, sa godinama čovek nauči da prihvati svoj život, svoj put i svoju sudbinu. Svi smo mi različiti, imamo neke svoje različite zadake i nema smisla puno razbijati glavu i plakati za nečim što nemaš. Život je čudo, možda se sve desi odjednom, pojma nemam, ja bih to volela kad bih ja to mogla sebi da izračunam – iskrena je lepa Nina.