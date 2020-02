Nikolina Pišek se oporavlja od bolesti: Ne čudi me što me to pogodilo na Dan zaljubljenih

Dok je većina juče slavila Dan zaljubljenih, bivša televizijska voditeljka Nikolina Pišek oporavlja se od bolesti

Dok je većina juče slavila Dan zaljubljenih, bivša televizijska voditeljka Nikolina Pišek se oporavlja od bolesti

Nikolina Pišek spada među osobe koje Dan zaljubljenih ne slave jer smatra da jedan dan nije dovoljan da se izrazi ljubav prema nekome, već je to potrebno činiti svakodnevno. Kako već godinama nije ljubitelj Dana zaljubljenih, ni sama nije iznenađena što joj se dogodilo da se baš na ovaj praznik razboli. Svoje stanje slikovito je pokazala fotografijom na kojoj pozira bolesna u pidžami sa velikim plišanim medom

– Kada godinama gunđaš protiv Dana zaljubljenih, onda je red da te baš na taj dan nešto i strefi. Okej, ne za samo Dan zaljubljenih, ova priča traje malo duže. Sama činjenica da možeš da se fotkaš znači: a) da ti je dosadno; b) da imaš dovoljno snage da se fotkaš; c) da prezdravljaš od upale pluća. Da, prigodna upala pluća. Tako da boju ljubavi mogu reflektovati i iznutra –napisala je Nikolina, a njen suprug Vidoje nije skrivao emocije.

– Anđele moj, kako te volim – napisao je on, a ubrzo su stigli komentari podrške i od obožavalaca

“I ovako bolesna si jako lepa”, “Čim te suprug voli, prestaće sve “ samo su neki su od komentara na njenu fotografiju.

Nikolina Pišek otvoreno je govorila o svom braku,

Inače, Nikolina je u braku je već sedam godina sa Vidojem Ristojevićem. Ona je uvek iskreno govorila da se njihov odnos tokom godina promenio i da veza mora da se gradi.

– Suprug će mi zameriti što nisam rekla: ‘Da, da, kako ne, romantično je svaki dan’… Teško je biti romantičan kada si sa nekim jako dugo i održati početni žar, ali veza se gradi. Ne možemo očekivati da će nakon 6 ili 7 godina ili 10 biti isto kao što je bilo i na početku. To ne bi bilo normalno. Tako da treba prihvatiti situaciju u kojoj ste i apsolutno razumeti partnera, biti mu podrška i očekivati da on to radi u suprotnom smeru i onda je manje – više sve okej – iskreno je rekla prošle godine Nikolina.

Na pitanje šta je recept za srećan brak, Nikolina je ovih dana za 24sata.hr odgovorila:

– Odgovor na to pitanje ću moći da vam dam za 20 godina ako budem tada imala kompetenciju za to (smeh). Verovatno je to tolerancija. Ljudi se menjaju, pokušavam da verujem da se ja menjam na bolje, poenta je da se nadograđujete u istom smeru. Strast i ružičaste naočare kojima gledate partnera počnu da blede nakon nekog vremena, počnete da uviđate njegove mane, stvar je u tome koliko ste spremni da prihvatite taj realan život i naučite da živite s tim