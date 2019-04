Nikolina Kovač završila fakultet, diplomski je odbranjen: Jako sam ponosna!

Pevačica Nikolina Kovač je dokazala da nikada nije kasno da započete stvari privedete kraju, da uradite ono što ste želeli, pa makar to bilo dijametralno različito od posla i života koji živite.

Malo je onih koji bi kao ona svaki slobodan trenutak utrošili na edukaciju i ostvarivanje na polju znanja, bili istrajni do kraja, do diplomskog, koji je Nikolina uspešno odbranila.

– Studije žurnalistike na državnom fakultetu u Istočnom Sarajevu sam regularno upisala posle završene opšte gimnazije i stigla sam do treće godine, posle toga su se desile Zvezde Granda, preusmeravanje toka stvari iz privatnog života i tada je usledila pauza, ali sam vrlo brzo nastavila i koristila svaki slobodan trenutak da učim i da polažem ispite, jer mislim da čovek treba da radi na sebi, jer tu definitivno ima posla i uvek treba neka vrsta nadogradnje, tako da sam pre tri godine položila i poslednji ispit, ali mi je ostao diplomski koji sam stalno prolongirala, ali sam želela da taj ciklus zatvorim i privedem kraju – objašnjava Nikolina svoje studiranje koje je uspešno nastavila.

– Tako da sam iskorostila prvi slobodan trenutak posle nastupa koje sam imala od Nove godine i konačno završila i diplomiralla. Prevashodno sam htela da upišem književnost kao moju veliku ljubav, ali su mama i tata u tom trenutku rekli da to ne bi bilo najbolje rešenje, jer ja sva književna dela mnogo analiziram, mnogo ulazim u bit likova, jer sam neko ko je jako emotivan i sve to proživljavam i možda to ne bi bio pravi izbor za mene u tom adolescentskom uzrastu. Analizirajući sebe iz ove perspektive bili su u pravu. Odabrala sam žurnalistiku kao nešto što je vezano za komunikaciju, medije, pisanje, u nekom segmentu slično književnosti, a opet dosta komercijalnije. Ništa nije jednostavno. Iza mojih položenih ispita stoje neprospavane noći, ali ja nisam neko ko se žali, nego neko ko je jako uporan, marljiv i vredan. Uvek se setim formule doktora Preradovića čuvenog psihijatra: hoću, mogu, krećem. To su te tri stavke koje su potrebne za bilo koji vid uspeha – ukratko je objasnila Nikolina svoj put do diplome, ali i otkrila kako je protekao dan kada je branila diplomski rad pred komisijom.

– Juče na odbrani diplomskog mi je bilo jako emotivno, jer su tu bili moji drugari sa faksa sa kojima sam studirala, profesori koji su mi pružali jako veliko razumevanje i podršku. Nakon odbrane rada bilo je tu nekoliko emotivnih govora od strane mojih profesora koji su me baš ganuli. Završio se jedan ciklus u mom životu i jako sam ponosna na to. Nekako čoveku padne kamen sa srca kada zna da je nešto tako važno završio – poručila je Nikolina.