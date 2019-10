Nikolina Kovač o “skrivanju” trudnoće: Da me je neko pitao i konstatovao, ja bih potvrdila

Popularna pevačica Nikolina Kovač Kapor i njen suprug pevač Saša Kapor uskoro će postati roditelji po drugi put. Nikolina je za pink.rs otkrila kako se oseća u osmom mesecu i priznala da uživa u trudnoći.

– S obzirom na to da sam u ovom stadijumu trudnoće, mogu reći da mi komplimenti baš prijaju. Ja se osećam baš dobro, trudno kako se kaže, s obzirom na to da mi se do šestog meseca nije toliko nazirao stomak, nego onako pomalo. Nastupala sam i bila aktivna skroz i nisam osećala neku promenu veliku, a sada je već drugačije, ne mogu da se namestim kada legnem da spavam i ne mogu sada baš sve, prosto osećam da sam trudna, sebi malo teža (smeh). Ali dobro, sve je ovo normalno i tipično za ovaj period trudnoće i nije ništa atipično za nekog ko se nalazi u ovom stanju – kaže Nikolina na početku razgovora.

Pevačica je iznenadila domaću javnost kada je objavila da će Saša i ona postati roditelji devojčice Nikolete, a dodatni šok je bio što se tada već nalazila u šestom mesecu trudnoće.

– Ja sam se pojavljivala i nešto pre nego što smo rekli, dala sam intervju za emisiju “Premijera” i generalno da me je neko pitao i konstatovao, ja bih potvrdila, zašto da ne, mislim, nisam ja to sada nešto krila. Radim onako kao mi prija, prosto sam osetila u tom trenutku da se sasvim normalno ponašam, da obavljam sve svoje obaveze, da ne želim da pravim spektakl od nečega što je samo moje i treba da bude deo mene i moje porodice i mislim da imam prava na to. Jeste da smo javne ličnosti, ali mi smo ti krojači koji doziramo koliko ćemo tih privatnih stvari da dajemo u javnost – kaže pevačica.

Nikolina je otkrila kako je njen sin Nikolaj reagovao kada je saznao da će dobiti sestru i da li se raduje.

– Da, on je oduvek hteo sestru i želeo je da mama rodi seku. Kada je bio manji i kada su ga ljudi pitali šta bi voleo da mama rodi, on je rekao da samo sestra dolazi u obzir. Negde smo svi priželjkivali, ali šalu na stranu, najbitnije je da sve bude dobro, nije nam bio bitan pol – ispričala je Nikolina.

Nikolina je otkrila i kako se Saša oseća kada zna da će postati otac devojčice.

– Kada je saznao da je devojčica u pitanju, raznežio se zbog činjenice da će biti tatina ćerka. Stvarno smo srećni i verujemo da će biti sve kako treba – zaključila je pevačica.