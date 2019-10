Nikoja Kojo se seli iz Srbije: Ne mislim da starost provedem ovde

Mnogi glumci su napustili Srbiju zarad projekata na kojima su radili, ali bi se nakon izvesnog vremena vraćali. Ipak, nakon odluke Nikole Đurička da krene put Amerike s obećanjem da će avantura trajati samo godinu dana, još jedan od naših glumačkih majstora se odlučio na sličan korak, ali kako stvari stoje – zauvek.

Nikolu Koja su na ovim prostorima dosad zadržavali koreni, prijatelji, porodica i rodbina, ali u razgovoru za Klix.ba otkrio je da uskoro planira da ode iz Srbije.

– Otkriću vam da se spremam da se selim odavde, iako imam 52 godine, a o destinaciji još uvek ne mogu da govorim. Ne mislim da starost provedem ovde, niti da moja deca odrastaju u jednoj ovakvoj crnoj rupi koja guta svoje ljude… – na svoj otvoren i oštar način rekao je Nikola.

Nikola Kojo je kao 11-godišnjak debitovao ulogom dečaka Ivana u filmu “Rad na određeno vreme”, a danas ističe da ne zna da li bi ponovo bio glumac. Poziv glumca, film, pozorište i televiziju, kojima se bavi 40 godina, voli, ali ne više po svaku cenu.

Priznaje da je umoran, ali da u njemu i dalje postoji određena doza žara koja je znatno drugačija nego u mladalačkim danima.

– Ima i mnogo ružnih stvari koje podrazumevaju život u poluizolaciji, nekom mikrokosmosu. Čovek koji kroz ovu profesiju dobije popularnost ne može da uđe u gradski autobus, ode s decom kod normalnog državnog lekara i stoji u redu. To je drugačiji život, a za to moraju da se osiguraju posebni uslovi i novac, što nije lako. Živeti život javne ličnosti, posebno glumca koji je u neizvesnoj profesiji, jer će danas snimiti jedan film, a onda opet za tri ili deset godina, možda i nikada više, košta i to se mora naplatiti – istakao je Kojo za pomenuti medij, koji mladim glumcima savetuje da ništa ne rade besplatno, odnosno da ne poklanjaju za džaba svoje stresove na prijemnim ispitima, izlaženje pred javnost i slično.