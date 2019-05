Nevena Božović se oglasila: Posle Evrovizije bolje razumem sve

U nadmetanju za pesmu Evrovizije koje je pre nekoliko dana održano u Tel Avivu Nevena Božović je sa svojom pesmom “Kruna” po novim (ispravljenim) rezultatima osvojila (zauzela) 18. mesto. Pevačica se prvi put nakon završenog takmičenja oglasila na društvenim mrežama i sa obožavaocima podelila utiske.

– Sad razumem… Kada pevam nešto što je nastalo u moja četiri zida, u mojim kolima, niko nije radio za mene. Kad osvojiš srca svojih ljudi, pa onda i Evrope, koja peva od početka do kraja sa mnom. Posle svakog izlaska na scenu, ne umem da siđem i pogodim stepenice, znala sam da je to to, moj univerzum, nešto što sam sada prvi put osetila i zahvalna sam zbog toga.

– Pevaju “Krunu” na velikoj sceni u Izraelu, to je dragoceno, “It’s a very emotional song, Nevena”, to me prati. Hvala vam na podršci, na preokretu koji se desio, sve vidim šta pišete i da, to je smisao ovoga što radim, za šta sam odabrana. Kruna je vaša, znala sam da Srbija ima pravu i vrednu publiku! – napisala je Nevena na Instagramu