Neda Ukraden za Hello!: Izgled nema veze sa krštenicom!

Da se sreća ne bazira na podacima koji stoje u krštenici, već da se ogleda u stavu, Neda Ukraden odlučno pokazuje ličnim primerom. Iako je nedavno proslavila 69. rođendan, pop zvezda ne planira da napravi predah od posla, a ništa mirnija nije ni van scene. Dok vikende provodi radno, ostatak nedelje rezervisan je za uživanje sa porodicom. I ovog leta “usidrena” je u Lepetanima, gde sa ćerkom Jelenom, zetom Predragom i njihovom decom uživa u kući na obali.

U skladu sa dugogodišnjom tradicijom, rođendansko slavlje priredila je u Boki Kotorskoj. Uz pesmu, vino i morske delicije prigrlila je još jednu godinu, a za “Hello!” otkriva kakva iznenađenja su joj priredili najbliži članovi porodice i saradnici.

– Meni je to najlepši i najsrećniji dan u godini. Unuci su mi poklonili crtež koji su sami uradili, a iako sam ćerku i zeta zamolila da ne kupuju ništa, nisu me poslušali. Naručili su mi šešir iz Beograda na kome je ispisano moje ime. Oduševili su me tim gestom. U Boki imamo sjajno društvo, komšije i prijatelje sa kojima je svako druženje nezaboravno, tako da se i ovo okupljanje pretvorilo u divan doživljaj. Sutradan sam otputovala na koncert u Rumuniju, gde su me dočekali sa čestitkama i cvećem, a organizatori su priredili prelepu večeru.

Na korak do jubilarnog sedamdesetog rođendana, Neda je uverena da najbolje tek dolazi. – Kada čujem da neko kaže zna li ona koliko ima godina, samo pomislim – a ko to bolje zna od mene? (smeh) Ta tradicionalna, patrijarhalna, vrlo zločesta filozofija prema ženi koja je otprilike “otpisana” posle četrdesete, pogotovo posle pedesete, u mom slučaju pada u vodu. Ne znam kada sam bila vitalnija i aktivnija. Čini mi se danas više nego u mladosti, kada me ništa nije sputavalo. Moja poruka svim damama, a i muškarcima, jeste da ta priča o mladosti i vitalnosti kao uzročnoposledičnoj vezi ne mora da bude istinita ako ste pametni, vodite računa o sebi i svom zdravlju i radujete se životu. Svaka godina koju dočekujem ispunjava me srećom. Uopšte se ne bojim jubileja, mnogo sam ih ja već ispratila. (smeh) Mislim da sam dobar primer da uz pozitivan stav prema životu može da se živi lepo u bilo kom dobu.

Odluka o sreći, kaže, dolazi iz glave. Ipak, da bismo ispunili sopstvene želje moramo se pobrinuti i da nas telo sluša, što ona vešto drži pod kontrolom.

– Svakodnevno praktikujem tabata vežbe, koje sam odabrala jer mogu da ih radim bilo gde. Ne moram da idem u teretanu ili da radim sa privatnim trenerima, već pustim video na „Jutjubu“. Pronašla sam idealno rešenje za svoje telo i radno vreme. Ali, u mom slučaju aktivnost se ne zasniva samo na vežbanju. Reč je o čitavom nizu stvari kao što su plivanje ili tenis, na kraju krajeva i nastupi. Aktivna sam žena, koja voli da radi i kod kuće, bilo da sam u Beogradu ili Lepetanima. I kada sam na odmoru, ne izležavam se na plaži po ceo dan, već kuvam, sređujem po kući i oko nje, tu uvek ima šta da se radi. Ne bežim od te vrste posla, naprotiv, uživam u tome.

Iako bi neke žene rekle da ne stari jer kraj sebe nema muškarca koji bi joj narušavao mir i lepotu, Neda ne krije da bi bilo lepo kada bi srela čoveka koji bi joj upotpunio život. – Sigurno bi bilo bolje da imam neku lepu, dobru vezu, mada mi ne manjka obožavalaca i prijateljstava. Ipak, porodica me ispunjava i čini srećnom. Daleko mi je lepše nego kad bih bila u traumatičnoj vezi u kojoj konstantno morate nekome da se dokazujete, objašnjavate i trpite da se na vas istresa. Meni to zaista nije potrebno. Ako već nemam neku nežnu ljubav, bolje mi je ovako. Uostalom, bolje biti sam nego sa bilo kim. Ja, doduše, nikada nisam sama, imam svoje voljene.

Iako uživa u vremenu koje provodi sa porodicom, kao i u druženjima sa publikom, priznaje da povremeno potraži mirno utočište.

– Kao svaki čovek, poželim i malo samoće, da se izmaknem i odmorim čula, uši i mozak od buke i pojačala. Često pobegnem na kratak odmor da napunim baterije, pa budem kao nova. S obzirom na to da vikendom radim, u Crnoj Gori boravim uglavnom tokom radnih dana, pa sam ove godine poželela da u septembru budem tu malo duže. Nastojaću da “razvučem” leto koliko god mogu i da sa drugaricom u miru uživam na obali.

Uz dobro društvo, šešir i poneki koktel, za savršen odmor na plaži Nedi su potrebni i jako sunce i topla voda.

– Potpuni sam demanti svih dermatologa ovog sveta, jer izlazim na plažu u 11 i odlazim u pola pet. (smeh) Štite me kreme i šešir, ali ne vidim zašto bih izlazila po laganom suncu kada želim da se sunčam. Osim toga, volim da plivam kada je more toplo, što je sredinom dana, a ne ujutru ili predveče kad počne da pirka vetar. Volim da se opustim, pa ponekad popijem “Aperol”, to mi je lepo, osvežavajuće piće. Uz dobro jelo odlično ide i lagano vino, ali moj omiljeni letnji napitak je limunada sa malo sveže nane.

Iako je pravi hedonista, vodi računa o tome šta jede. Na porodičnoj trpezi, koju mahom sama priprema, insistira na domaćoj hrani, a poseban akcenat stavlja na sveže začine iz svoje bašte.

– Mnogo volim da kuvam i važno mi je da sve bude prirodno. Ne jedem hranu iz konzervi i kesica, nastojim da što manje upotrebljavam veštačke dodatke. Nana, ruzmarim, lovor, peršun, celer i bosiljak neohodni su dodaci našim jelima, uzgajamo ih u bašti. I moja porodica i ja volimo sve što je iz mora, i školjke, i škampe, i hobotnicu, i ribu, tako da uživamo u svemu što se nađe na letnjem meniju – ističe Neda, koja sa timom saradnika iz Srbije i Bugarske polako priprema novu pesmu.

Za kraj nam je otkrila da li bi nedavni susret sa Džibonijem mogao da donese i novi regionalni hit-duet.

– Jako bih volela da se tako nešto dogodi, a Džiboni je rekao da bi i za njega to bio izazov. U svakom slučaju, volim da radim sa fantastičnim autorima i sigurna sam da bi naš eventualni duet bila izuzetna saradnja.